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Girişimciler ile ustalar belgelendi



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SAMSUN (İHA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde 150 girişimci ile 25 çeşitli meslek grubu erbabı ustalar, belgelerini törenle aldı.

Çarşamba Ticaret Borsası, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle oluşturulan Bölgesel Kalkınma Proje Ofisi tarafından Samsun İŞKUR İl Müdürlüğü ve KOSGEB ortaklığıyla düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Kursları tamamlandı. 150 kursiyer geleceğin iş kadınları ile geleceğin iş adamları olmak üzere belgelerini aldı. Aynı törende çeşitli meslek gruplarına mensup 25 kişiye ise Zorunlu Mesleki Yeterlilik Belgeleri verildi.

Belge töreni Çarşamba Ticaret Borsası M.Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonunda gerçekleşti. Akşam saatlerinde başlayan programa; Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Çarşamba Kaymakamı Mustafa Güney, Salıpazarı Kaymakam Hilal Küsmez Günaydın, Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, Ayvacık Belediye Başkanı Mustafa Belur, Çarşamba Ticaret Borsası Başkanı Kazım Yılmaz, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Yılmaz, Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, Samsun İŞKUR İl Müdür Yardımcıları ile oda ve borsa yönetimi il meclisi üyeleri, kursiyerler ve davetliler katıldı.

Tebrik edip başarı dileyip bilgiler verdiler

Açılış konuşmasını yapan Çarşamba TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yılmaz, Çarşamba Kalkınma ve Proje Ofisi hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Uygulamalı girişimcilik eğitimlerinin, girişimcilerin ufkunu açtığını ve işlerini daha profesyonel bir şekilde kurmayı öğrettiğini ifade eden Yılmaz, aynı anda zorunlu hale gelen mesleki yeterlilik belgelerinin de verilmeye devam ettiğini aktardı. Yılmaz son olarak, Çarşamba'nın ekonomik kalkınmasının, yeni kurulacak işletmeler ve mevcut işletmelerin büyümesiyle mümkün olacağını söyledi. Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar da konuşmasında özellikle gençlerin yeni kurdukları işletmeler ile ilçeye ve ülke ekonomisine kattıklarının altını çizerek, girişimcileri tebrik etti.



Yılmaz: "Kadın girişimci Japonya'da yüzde 50"

Törende son olarak konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, girişimcileri tebrik ve takdir etti. Girişimcilere seslenen Yılmaz ilk olarak özellikle geçmiş yıllarda herkesin çocuklarının devlet garantili bir işte öğretmen, subay ve benzeri meslek sahibi olmalarını istediklerini hatırlattı. 1950 yılına kadar esnaf, sanatkâr olmanın itibarlı bir iş olarak görülmediğini savunan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, 1980'e kadar ise aileler çocukları için hep devlet garantili iş istedi" dedi. Önümüzdeki yıl devlette artık tamamen sözleşmeli memurluğa geçileceğini de söyleyen Yılmaz, "Devlet garantili o iş imkânı ortadan kalkacak. Her yıl belki de sözleşme yenilenecek. Belki de yılsonunda sınav yapılarak memurumuz değerlendirilecek. İşte sizler onun bunun kapısında iş aramadan kendi işinizi kurarak girişimciliği yaygınlaştırıyorsunuz. Sizlerin ve yeni girişimcilerin sayesinde gerçekten ülke ekonomisi çığır açacak. Ülkemizin 2023 ve 2071 vizyonu sizlerin de sayesinde oluşacak. Sizler girişimcilikle kendinize, ailenize ve ülkemize daha büyük üretim rakamları kazandıracaksınız. Bugün toplumumuzun yüzde ellisi bayanlardan oluşuyor. Diğer yarısının yüzde 15'i serbest piyasa ekonomisinde yani kendi işinde çalışıyor, geri kalan 35 ise garantili devlet işleri veya garantili başka iş peşinde çabalıyor. Diğer Yarım oranın içerisinde ise kadın girişimcilerin oranı yüzde üçü bulmuyor. Ama Japonya'da kadın nüfusunun yüzde ellisi girişimcilerden oluşuyor. Vizyona sahip bu coğrafyada geleceğin güçlü ekonomisini bizler böyle tesis edemeyiz. Girişimci olup üretmemiz lazım. İşte sizler bu yoldaki mücadele eden insanlarsınız. Hepinizi kalbi duygularla tebrik ediyorum. İnanın ki her açtığınız iş yerinin açılışına da seve seve geleceğimi buradan beyan ediyorum" ifadelerini kullandı.

Törende, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini başarıyla tamamlayan 150 kadın ve erkek girişimci ile çeşitli meslek grubu erbabı 25 zanaatkâra sertifikaları verildi. Katılım belgeleri verilen girişimciler bu belgeleri ile projelerini hayata geçirebilmek için ilgili kurumlara hibe ve destek için başvuruda bulunabilecekler. Ayrıca programda özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi öğrencisi Murat Güney de kursu başarı ile tamamlayarak belgesini protokol üyelerinden aldı.

(SAM-SLH-Y)



18.08.2017 11:04:48 TSI

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