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Olumsuz duyguları kabul etmenin yararları

18 Ağustos 2017 Cuma, 11:09
Olumsuz duyguları kabul etmenin yararları
Olumsuz duyguları kabul etmenin yararları

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Uzm. Psikolog Gamze Birol, "Kendilerini yargılamadan olumsuz duygularını kabul eden insanlar veya bu duygularını değiştirmeye çalışmayanlar, yaşadıkları strese ve kaygılara karşı daha etkili bir şekilde başa çıkabilmektedirler" dedi.
VM Medical Park Samsun Hastanesi Psikoloji Kliniğinden Uzm. Psikolog Gamze Birol "psikolojik baskı" hakkında bilgi verdi. Gamze Birol, "Journal of Personality and Social Psychology (JPSP) Kişilik ve Sosyal Psikoloji Dergisi'nde yayınlanan bir araştırmaya göre, kendini iyi hissetmek için uygulanan psikolojik baskı olumsuz duyguların artmasına neden olabilirken karanlık/olumsuz ruh hallerinin kabul edilmesi uzun vadede daha iyi hissetmeye yardımcı olabilir. İnsanların, olumsuz duygu ve düşüncelerini yargılamadan kabul etme alışkanlıkları farklılık gösterir. Bazıları yaşadıkları bu olumsuzlukları kabul edilemez veya 'kötü' sayabilirler. Bazıları ise bu deneyimlerle savaşıp onları değiştirmeye çalışırlar. Yaşadıkları/hissettikleri olumsuz duygu ve düşünceleri doğal bir oluşum olarak kabul edebilenlerde vardır" şeklinde konuştu.
Yapılan araştırmalarda ruhsal sağlık ile "kabul etme" davranışı arasında bir bağ olduğunu söyleyen Psikolog Birol, "Bu bağlantı olumsuz zihinsel deneyimleri kabul etmesiyle kişinin kendini daha iyi hissetmesinde etkili olmaktadır. Negatif duygularınıza, düşüncelerinize karşı kabul etme davranışını sergilediğinizde, aslında onlara çok fazla önem vermediğinizi bilincinize ifade ediyorsunuz. Duygularınızı sürekli olarak yargıladığınızda, bilinçsizce olumsuzluğun artmasına sebep olabiliyorsunuz" diye konuştu.
Psikolog Gamze Birol şu bilgileri verdi: "Kendilerini yargılamadan olumsuz duygularını kabul eden insanlar veya bu duygularını değiştirmeye çalışmayanlar, yaşadıkları strese ve kaygılara karşı daha etkili bir şekilde başa çıkabilmektedirler. Kabul etme ve psikolojik sağlık arasındaki bu bağın, durumların değil yalnızca duyguların kabul edilmesine özgündür. Hissettiğiniz her duygunun zihninizde, yaşamınızda bir işlevi bulunmaktadır. Kendinizi yaşadığınız olumsuz duygularla birlikte bir bütün olarak kabul etmeniz yaşayabileceğiniz her duruma karşı psikolojik esnekliğinizi geliştirmektedir."
(SAM-SLH-Y)

18.08.2017 11:12:48 TSI
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