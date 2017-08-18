Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
(Fotoğraflı)
Yasin Kayacı
SİVAS (İHA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde yalnız yaşayan 57 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Gürün ilçesi Hacılar Mahallesi'nde bulunan müstakil evde yalnız yaşayan Hasan Bozkulak'tan iki gündür haber alamayan komşuları eve geldi. Kapının açılmaması üzerine durum polis ekiplerine haber verildi. Eve gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeri girdi. Şahsın hareketsiz halde yerde yattığını gören polis ekipleri olay yerine 112 sağlık ekibi çağırdı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından şahsın cesedi otopsi için Malatya'ya gönderildi. Olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı.
(UY-Y)
18.08.2017 11:50:09 TSI
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