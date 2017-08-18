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Muratpaşa Belediyesi'nden çocuklara müzik kursu



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ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi, spor okulu açtığı 7-14 grubu çocuklar için yaz dönemi müzik kursu da düzenliyor. 67 çocuk, müzik kursunda, gitar, bağlama ve yan flüt eğitimi alıyor.

Çocuklar ve gençler için, yaz dönemi spor okullarında 16 branşta spor okulu, Zeytinköy ve Ermenek'te bulunan Bilim ve Eğitim Merkezleri'nde robotik eğitim kursu açan Muratpaşa Belediyesi'nin müzik kursu da sürüyor. Muratpaşa Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce düzenlenen sanat kurslarının müzik bölümünde, 67 çocuk, gitar, bağlama ve yan flüt eğitimi alıyor.

Uzman eğitmenler

Değirmenönü Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen kurslarda, uzman eğitmenler Tuncel Evcen, Bayram Aray, Mehmet Kurt bağlama, E.Arcan Doğan, Özcan Demir gitar, Serra Adar ve Özcan Demir de çocuklara yan flüt eğitimi veriyor. 1 Temmuz 2017'de başlayan yaz dönemi müzik kursları 1 Eylül 2017 tarihinde tamamlanacak. Çocuklar, gitar, bağlama ve yan flüt eğitimini her hafta salı, çarşamba ve perşembe günleri olmak üzere 3 ayrı grup halinde alıyor.

(AA-



18.08.2017 12:16:00 TSI

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