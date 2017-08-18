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Sağlıkçılar kan bağışladı

18 Ağustos 2017 Cuma, 12:42
Sağlıkçılar kan bağışladı
Sağlıkçılar kan bağışladı
- Yaz aylarında artan kan ihtiyacını karşılamak amacıyla Muğla İl Sağlık Müdürü, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri ve Halk Sağlığı İl Müdürü ile personeli kan bağışında bulundu

(Fotoğraflı)

Bekir Tosun
MUĞLA (İHA) - Yaz aylarında artan kan ihtiyacını karşılamak amacıyla Muğla İl Sağlık Müdürü, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri ve Halk Sağlığı İl Müdürü ile personeli kan bağışında bulundu. Kan bağışında bulunan personel işlerini aksatmamak kaydıyla isterlerse idari izinli sayılacak.

Yaz aylarında yerli ve yabancı turistler ile birlikte 4 milyona ulaşan Muğla'nın nüfusu, kan stoklarının da erimesine neden oluyor. Artan kan ihtiyacının karşılanması amacıyla Türk Kızılay'ı sık sık kan bağış kampanyası çağrısı yaparken, Muğla İl Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve Halk Sağlığı İl Müdürlüğü Müdür ve personeli kan bağışında bulundu.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi hasta kabul servisinde başlayan kan bağışı kampanyasına sağlık personeli yoğun ilgi gösterirken, İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ümit Başar Semiz de kan verdi. Kan kampanyası ile ilgili bilgi veren İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, kan vererek farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirterek, "Tüm ilçelerimizde de kan bağış kampanyaları aktif olarak devam edecek. Özellikle yaz sezonunda inşallah bir sıkıntıya maruz kalmadan ameliyatlarımızın devam etmesi, hastalarımıza şifa vermesi adına bu kampanyaya hep birlikte sürdürme kararı aldık. Vatandaşlarımıza da mesajımız, bu sadece sağlık camiasının kan vermesi ile çözülebilecek bir problem değil. Bütün vatandaşlarımızın her an kana ihtiyacı olabileceği düşüncesi ile daha duyarlı olmaları ve kan verme noktasında bizlere ve Kızılay'ımıza yardımcı olmaları konusunu vurgulamak istiyorum" dedi.
Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Rıza Murat Himoğlu, kan veren sağlık personelinin hizmetlerin verilmesi aşamasında bir sıkıntı oluşmadığı sürece kan veren İl Sağlık Müdürlüğü, Kamu hastaneleri Birliği ve Halk sağlığı Müdürlüğü personelin idari izinli sayılacağını söyledi. Himoğlu, "Sağlık Müdürümüz ile birlikte kan bağışı yapanlara sözümüz vardı. Kan bağışı yapanların arkadaşlarımızın işlerini aksatmamak kaydıyla iki kurumda da idari izin öngörüldü. O kanlar hepimiz için bir gün lazım olacak. Bugün biz yardımcı olmaz isek, yarın başkasından beklemeye hakkımız olmayacak. Bunun bilincinde hareket ederse tüm toplumumuz bir sıkıntı yaşamayız" dedi.
(BT-MB-Y)

18.08.2017 12:44:55 TSI
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