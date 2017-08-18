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MEÜ'nün genç gitaristleri Romanya'dan ödüllerle döndü



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin Üniversitesi (MEÜ) Devlet Konservatuvarı Yarı Zamanlı Programı Gitar Bölümü öğrencileri, Romanya'da yapılan 23. Uluslararası Siania Gitar Festivali'nden ödüllerle döndü.

MEÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 18 ülkeden onlarca genç sanatçının katılımıyla 10-15 Temmuz tarihleri arasında Romanya'nın Sinaia kentinde yapılan ve dünyanın en prestijli gitar festivalleri arasında yer alan 23. Uluslararası Siania Gitar Festivali'nde yarışmalar, ustalık sınıfları ve konserler gerçekleştirildi. Festivale, MEÜ'de yarı zamanlı gitar öğrencisi olan 8 yetenekli genç de katıldı. Catalin Stefanescu, Krzysztof Pelec, Mihai Cojocaru ve daha birçok usta gitaristle ders yapma fırsatı da bulan 8 öğrenci, çeşitli yaş kategorilerinde katıldıkları yarışmalarda ödüller alarak Mersin'in gururu oldular. Festivalde Bora Özer ikincilik, Barkan Canbolat üçüncülük ödüllerini kazanırken, Nihat İlhan ise Jüri Özel ödülüne layık görüldü. Öğrenci velilerinin yanı sıra Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Can Erdoğan'ın da eşlik ettiği genç gitaristlere ödüllerini, Romanya Gitar Vakfı Başkanı Prof. Liviu Georgescu verdi.

(KYM-Y)



18.08.2017 12:55:45 TSI

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