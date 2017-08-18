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Ayın gençlik merkezi Uşak seçildi



(Fotoğraflı)



Ferhat Bal

UŞAK (İHA) - Uşak 2017 yılı Temmuz ayında 281 Gençlik Merkezi arasında "Ayın Gençlik Merkezi" seçildi.

Gençlik Merkezlerinin gençlerin ilgi, ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyetlerini düzenleyerek gençleri bir arada buluşturan önemli merkezlerden biri olduğunu hatırlatan Uşak Gençlik Merkezi Müdürü Şahin Mercan, şunları dile getirdi. "Gençlik Merkezleri Akademisi ile İşaret Dili, Diksiyon, Osmanlı Türkçesi, İngilizce eğitimleri, Kulüp faaliyetleri ile Resim, Ebru, Ahşap Boyama, Tiyatro, Yabancı Uyruklu Öğrencilere Türkçe, Gitar, Keman, Bağlama, Ney eğitimleri vermiş ve vermeye de devam edeceğiz. Ayrıca Gençlik Merkezimizde gençlik kampları, şehirler ve kültürler, gençlerin iyilik ağacı, kitap okuma halkaları, çaya geliyoruz, kıraathaneler aslına dönüyor, gençler sabah namazında buluşuyor, merkezim her yerde, genç dönüşüm, sevgi mağazaları gibi birçok proje gerçekleştirdik. Bu projeler sayesinde köy okullarında okuyan öğrencilere kalem, defter ve ihtiyacı olan ailelere kıyafet yardımı da gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

Uşak Gençlik Merkezinin göstermiş olduğu başarı sayesinde 2017 yılı Temmuz ayında 281 Gençlik Merkezi arasında "Ayın Gençlik Merkezi" seçildiğini dile getiren Mercan, " Bu başarıda imzası olan Gençlik Merkezi Müdürümüz Hacı Tevfik Özdemir, Gençlik Liderlerimiz, Memurlarımız, Hizmetli Personelimiz, Gençlik Merkezimizin alımlarını gerçekleştiren İl Müdürlüğümüz, Satın Alma birimi ve bu alımların ödemelerini gerçekleştiren Muhasebe birimine tek tek teşekkür eder, ekip ruhu ile çalışıldığında hiç bir zorluğun engel teşkil etmeyeceğini bize gösteren Uşak Gençlik Merkezinin daha büyük başarılara imza atmasını dilerim" dedi.

(FB-MB-Y)



18.08.2017 13:44:57 TSI

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