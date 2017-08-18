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GAÜN'e gelen girişimci kazanıyor

18 Ağustos 2017 Cuma, 13:43
GAÜN'e gelen girişimci kazanıyor
GAÜN'e gelen girişimci kazanıyor

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep (İHA)Girişimcilik eğitimi verilen ve TÜBİTAK'a sunulan 7 projeden 6'sı 900 bin TL destek kapsamına alındı
Gaziantep Üniversitesi TargeT Teknoloji Transfer Ofisi'nin eğittiği girişimciler tarafından hazırlanan 6 proje, TÜBİTAK'tan 900 bin TL hibe desteği kazandı. GAÜN'ün katma değer sağlayacak her türlü projeyi desteklemeye devam edeceğini belirten Rektör Prof. Dr. Ali Gür, "Pek çok alanda bölgenin markalaşmış teknoloji transfer ofisi olan GAÜN TargeT Teknoloji Transfer Ofisi aracılığıyla gerek Gaziantep, gerek bölgemiz, gerekse de ülkemiz için katkı sunmayı sürdüreceğiz" dedi.
Girişimcilere sıkı eğitim
Gaziantep Üniversitesi Target Teknoloji Transfer Ofisi'nin 20 TÜBİTAK-BİGG uygulayıcı kuruluşundan birisi olduğunu, bunun yanı sıra 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı kapsamında girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerini desteklediğini belirten Rektör Prof. Dr. Ali Gür, "Ofisimizce, Türkiye'nin birçok kentinden, teknoloji alanı gözetmeksizin gelen iş fikri başvuruları değerlendirildi. Bu başvurulardan teknoloji tabanlı, yenilikçi, ticarileşebilir iş fikri olan ve Programın Uygulama Esasları'nda yer alan 'girişimci' tanımındaki kriteri sağlayan girişimci adayları haftalarca eğittik. Eğitim süreci ve değerlendirmelerin sonucunda belirlenen girişimcilerin projeleri TÜBİTAK'a sunuldu. Ve TÜBİTAK tarafından 6 girişimcinin projesi 900 bin TL desteklenmeye uygun bulundu" şeklinde konuştu.
Projeniz varsa bekliyoruz
Rektör Prof. Dr. Ali Gür, GAÜN TargeT Teknoloji Transfer Ofisi'nin girişimcilere yönelik eğitim çalışmalarının devam edeceğini vurgularken, "Hibe desteği hakkı kazanan bu girişimcilerimiz destek verildi" dedi. Hibe destek hakkı kazanan girişimcilerin iş planları için kuruluş tanımına uygun şirket kurup, TÜBİTAK ile sözleşme imzalayacağını vurgulayan Rektör Prof. Dr. Gür, "Bu aşamada girişimciden teminat istenmeksizin hibe sermaye desteği sağlanacak. Teknogirişim Sermayesi Desteği ile kuruluşun iş planı çerçevesinde gerçekleştireceği faaliyetlere TargeT Teknoloji Transfer Ofisimizin desteği sürecek. Türkiye'nin neresinden olursa olsun, 'Benim fikrim var, projem var' diyen herkesi üniversitemize bekliyoruz. Bu girişimcilere TargeT TTO olarak her türlü desteği vereceğiz" ifadelerini kullandı.
Destek kazanan projeler
GAÜN TargeT Teknoloji Transfer Ofisi'nin eğitim ve destekleriyle TÜBİTAK'tan 900 bin TL hibe destek sermayesi almaya hak kazanan girişimciler ve projeleri ise şunlar: Hasan Tekin; Gerçek Zamanlı Stereoskopik Ses ve Görüntü Aktarımı, Serkan Dağlıoğlu; PROJEY-Süreç Takip Yazılımı, Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Özkan Bozoğlan'ın Akıllı Atkı İpliği, GAÜN Elektrik Elektronik Mühendisliği Mezunu İbrahim Cihat Uyanık'ın Otonom Müzikal Akort Cihazı, Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yusuf Yılmaz'ın Ftalosiyaninlerin Pigment olarak üretilmesi, GAÜN Makina Mühendisliği Mezunu Numan Göbekli'nın Narenciye Kabuk Yağı Üretimi ve Atıksız Meyve Suyu Üretimi için Sistem Projesi desteğe hak kazandı. GAÜN'ün markalaşmış etkinliği ARGETİ Proje Pazarı'ndan seçilen Cihat Uyanık adlı öğrencinin eğitim hayatını tamamlamasının ardından hemen iş hayatına atılmasını sağlayacak desteği alması da ayrı bir gurur kaynağı oldu.
(LO-Y)

18.08.2017 13:45:14 TSI
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