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Miraç Camii Kur'an kursu öğrencileri belgelerini aldı



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Miraç Cami Kız Kur'an kursuna kayıtlı 73 öğrenci kursu başarıyla tamamladı. 4-6 yaş grubuna özel yaz Kur'an kursu sınıfı öğrencilerinin de eğitim gördüğü kursta öğrenciler, çeşitli eğitimler de aldılar.

Adana Çukurova Müftülüğüne bağlı Miraç Camii Kız Kur'an Kursu'nda eğitim gören 73 öğrenci yaz dönemi kurslarını başarıyla tamamlayarak katılım belgelerini aldılar.

3 ayrı sınıfta eğitim gören öğrenciler Kur'an ve dini bilgiler dersinin ardından, öğleden sonra da hızlı okuma ve el becerileri eğitimi aldılar.

Adana'da yaz döneminde 23 öğrencinin eğitim aldığı 4-6 yaş grubuna özel açılan sınıfta öğrenciler, teorik derslerin yanında Çukurova Belediyesi'ne ait Hayalpark'ta bulunan yüzme havuzunda on günlük yüzme eğitimi de alarak yüzmeyi öğrendiler.

Kız Kur'an kursu öğrencileri başarılarını "beşibiryerde' katılım belgesi alarak taçlandırdılar.

Öğrenciler, aldıkları eğitim ve katılım belgesinin, Kur'an-ı Kerim öğrenmenin yanında, okuldaki derslerine de faydalı olacak bilgiler ve eğitimler aldıklarını belirterek mutluluklarını dile getirdiler.

Minik kursiyerler Kur'an kursunu okumuş oldukları hatimlerin dualarını yaparak tamamladılar.

(ELF-Y)



18.08.2017 14:04:26 TSI

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