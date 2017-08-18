Van'da halk eğitim merkezi müdürleri toplantısı
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VAN (İHA) - Van'daki 13 ilçe halk eğitim merkezi müdürünün katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi.
İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ebubekir Yetkin başkanlığında İskele Öğretmenevinde yapılan toplantıya Van'da görev yapan 13 ilçe halk eğitim merkezi müdürü katıldı. 2017-2018 eğitim öğretim yılında açılması planlanan genel meslek kursları, özel, resmi kurum/kuruluşlar ile yapılacak protokoller, okuma yazma kursları konuları görüşüldü.
Öte yandan, 2016 yılına ait okuma yazma oranlarının da görüşüldüğü toplantıda, merkezi halk eğitim hayat boyu öğrenme planlama komisyonu konuları da görüşüldü.
Hayat boyu öğrenmenin toplum yararına önemli bir misyon taşıdığını belirten Şube Müdürü Ebubekir Yetkin, yıl içerisinde yapılacak çalışmaların, atılacak adımların ve kursların toplumun daha sosyal ve refahı açısından büyük önem taşıdığını söyledi.
(MSA-Y)
18.08.2017 14:15:39 TSI
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