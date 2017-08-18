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Şırnak'ta Turizm Ve Otel İşletmeciliği Bölümü açıldı



(Fotoğraflı)



Melih Yiğit

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak Üniversitesinde Turizm ve Otel Bölümü açılması teklifi Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edildi. Şırnak Üniversitesinde açılan Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümüne 30 kontenjandan 16 öğrenci kayıt yaptı.

Şırnak Üniversitesi Turizm ve Otel işletmeciliği Yüksekokulu Müdür Vekili Yrd. Doç. Dr. Sedat Çelik, "Turizm ve Otel işletmeciliği Yüksekokulu olarak 2011 yılında 2809 sayılı kanunla resmi olarak açılmasına izin verilmiştir. Akademisyen eksikliği nedeni ile öğrenci alımı bu yıla kadar yapılamamıştır. 2017 yılında üç öğretim üyemizi tamamlayarak bu yıl öğrenci aldık. Uzun bir aradan sonra öğrenci almamızın haklı gururunu yaşıyoruz. Şu anki durumda Konaklama İşletmeciliği Bölümü'nde 30 kontenjanın 16'sı dolmuştur. Ek kontenjanlarla 14 öğrenci daha alabiliriz. 16 öğrencinin, ilk öğrenci alımı olması ve Şırnak ve çevresinin içinde bulunduğu durum düşünüldüğünde düşük bir rakam olmadığını söyleyebiliriz. Nitekim Türkiye genelindeki konaklama işletmeciliği ve turizm işletmeciliği bölümlerinde de ciddi düşüşlerin olduğunu görmek mümkün. Şu an için idari ve akademik kadromuz eğitim öğretim için yeterli durumdadır ve yakın zamanda kadromuz gelişecektir. Ayrıca yüksekokul bünyesinde üç yeni bölüm açma planımızı 2018'de gerçekleştirmeyi düşünüyoruz" dedi.

Yüksekokulda, birçok yerde olmayan özelliklere sahip turizm binasında eğitim vermenin kendileri için önemli olduğunu anlatan Çelik, "Örneğin seyahat acentesi odası, örnek süit odalar, restoran, mutfak, çamaşırhane ve saire var. Ek olarak üniversitemize ait konukevinde öğrencilerimizin teori ve pratiği bir arada öğrenecek olmaları önemli bir avantajdır. Binanın proje aşamasından şu ana kadarki süreçte akademisyenlerimizin, idari personelimizin ve daire başkanlarımızın katkıları oldu, hepsine teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.

(MY-MP-Y)



18.08.2017 14:42:13 TSI

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