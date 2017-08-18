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TEBEV bin 837 kişiye hizmet verdi

18 Ağustos 2017 Cuma, 14:48
TEBEV bin 837 kişiye hizmet verdi
TEBEV bin 837 kişiye hizmet verdi

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri TEBEV; maddi imkanları elverişli olmayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmaya devam ediyor.
Belediye ekipleri TEBEV'in kurulduğu 2012 yılı itibari ile 687 vatandaşa düzenli hizmet ulaştırırken, toplamda ise bin 837 kişiye hizmet verdi. Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren TEBEV, çeşitli ev eşyalarından, vatandaşların yaşadığı ev ortamının fiziki yapısının iyileştirilmesine, hastane ulaşımından temizliğe kadar birçok konuda vatandaşların yardımına koşuyor. 2012 yılı mart ayında hizmet vermeye başlayan ve gerçek ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşan TEBEV, 65 yaş üstü yaşlılar, tedaviye yönlendirilmesi gereken mağdur hastalar, yalnız yaşayıp kendi bakımını sağlayamayanlar, fiziksel yetersizliği bulunan bireyler, evde sağlık bakımına ihtiyaç duyan hastalar, sosyal güvencesi bulunmayanlar ve sağlık hizmetine ulaşamayan yurttaşlara yönelik hizmetlerini sürdürüyor.
Tepebaşı Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri, bugüne kadar 687 yurttaşa düzenli ve sürekli hizmet götürürken, toplamda ise bin 837 vatandaşa ulaştı. TEBEV ekipleri tarafından evde verilen sağlık hizmetleri kapsamında tansiyon, ateş, şeker, kolestrol ve trigliserit ölçümleri yapılırken tıbbi malzeme desteği de sağlanıyor. Ekipler ayrıca psikolojik danışmanlık, ziyaret, sosyal kurumlara yönlendirme ve takip, sosyal etkinlikler, özel gün ziyaretleri gibi psikolojik ve sosyal hizmetler de sağlıyor. TEBEV'in hizmetleri kapsamında ayrıca ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek ve gıda, ikinci el eşya, ev temizliği, halı yıkama, tamirat ve tadilat, boya-badana ve ilaçlama desteği de veriliyor.
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da TEBEV'in vatandaşların sağlık kontrollerini rutin olarak yaptığını ifade ederek, "Tepebaşı Belediyesi, sağlık konusunda da Eskişehir ve Türkiye'ye örnek çalışmalar gerçekleştiriyor. TEBEV ile herhangi bir maddi geliri olmayan vatandaşlarımıza belediyenin imkanları doğrultusunda her türlü yardımı sağlıyoruz. Evler düzenleniyor, çatısı akıyorsa onarılıyor, kapısı kırıksa yapılıyor, boyanıyor, badana ediliyor ve rutin bir şekilde temizlikleri yapılıyor. Belirli günlerde şehir dışında geziye gidiyorlar. TEBEV, gerekli durumlarda belediyemizin diğer birimleri ile ortak çalışarak bu hizmetleri sağlıyor" değerlendirmesinde bulundu.
TEBEV bünyesinde bulunan vatandaşlar da verilen hizmetlerden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, ekiplere teşekkür ediyor.
Öte yandan Sağlık İşleri Müdürlüğü yetkilileri TEBEV uygulamalarında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere, duyarlı vatandaşlardan gelen medikal malzeme bağışlarının kabul edildiğini de belirtiyor. Vatandaşlar medikal malzeme bağışının yanı sıra her türlü görüş, istek ve önerileri için TEBEV'e 0 (222) 320 68 68 numaralı telefondan ulaşabiliyor.
(ÇAĞ-Y)

18.08.2017 14:50:56 TSI
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