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Bingöl Valisi Ali Mantı, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.



(Fotoğraflı)



Yaşar Yıldız

BAYBURT (İHA) - Bingöl Valisi Ali Mantı, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.

Bingöl Valisi Ali Mantı'yı Bayburt Valiliği'ne gelişinde Vali Ali Hamza Pehlivan karşıladı. Şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Mantı ve Vali Pehlivan valilik makamında bir süre sohbet ederek çeşitli konularda bilgi alışverişinde bulundu.

Bingöl Valisi Ali Mantı, Vali Ali Hamza Pehlivan'a görevinin hayırlı olması temennisinde bulunurken, Vali Ali Hamza Pehlivan ise Bingöl Valisi Ali Mantı'ya ziyaretinden ötürü teşekkür etti.

(YY-AT-Y)



18.08.2017 14:51:23 TSI

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