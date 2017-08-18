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Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması



VAN (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Van Bölge Müdürü Özer Coşğun, Van'ı da kapsayan TRB Ortadoğu Anadolu Bölgesinin yüzde 71,5'lik internet erişim oranı ile 12 bölge içerisinde 9'uncu sırada yer aldığını söyledi.

Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Özer Coşğun, Ortadoğu Anadolu Bölgesindeki her on hanenin sekizinde internet olduğunu söyledi. Özer Coşğun, "Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre 2017 yılı Nisan ayında hanelerin yüzde 80,7'si evden internete erişim imkânına sahip oldu. Bu oran 2016 yılının aynı ayında yüzde 76,3 idi. Van iliyle birlikte 8 ili kapsayan TRB Ortadoğu Anadolu Bölgesi ise, yüzde 71,5'lik internet erişim oranı ile 12 bölge içerisinde Batı Marmara, Güneydoğu Anadolu ve Kuzeydoğu Anadolu bölgelerini de geride bırakarak 9'uncu sırada yer aldı" dedi.

Genişbant internet erişim imkânının yüzde 78,3 olduğunu kaydeden Özer Coşğun, internet erişim imkânının ve kullanımının arttığını vurgulayarak, "Genişbant internet erişim imkânına sahip hanelerin oranı 2017 yılı Nisan ayında yüzde 78,3 oldu. Buna göre hanelerin yüzde 40'ı sabit genişbant bağlantı (ADSL, kablolu internet, fiber vb.) ile internete erişim sağlarken, yüzde 72,4'ü mobil genişbant bağlantı ile internete erişim sağladı. Genişbant internet erişim imkânına sahip hanelerin oranı önceki yıl yüzde 73,1'di" ifadelerini kullandı.

(MSA-Y)



18.08.2017 14:55:28 TSI

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