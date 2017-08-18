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Hekimoğlu Doğanspor yeni sezona hazırlanıyor



(Fotoğraflı)



TRABZON (İHA) - Hekimoğlu Doğanspor Teknik Direktörü Fethi Türkoğlu, Trabzon'da yaptıkları ilk hazırlık kamp çalışmalarının verimli bir şekilde geçtiğini belirterek ikinci etap çalışmalarına başladıkları Nevşehir'de yapacakları hazırlık maçlarıyla zorlu sezona hazırlanacaklarını söyledi.

Bu sezon Bölgesel Amatör Lig 3. Grupta mücadele edecek olan Hekimoğlu Doğanspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Nevşehir'de kampı hazırlıklarına bugün başlayan lacivert-beyazlı ekip Nevşehir Avanos'ta 12 günlük çalışma gerçekleştirecek.

İlk etap kampı ve Nevşehir kampı hakkında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Fethi Türkoğlu, Trabzon'da yaptıkları ilk hazırlık kampının çok verimli geçtiğini belirterek "Trabzon'da yaptığımız ilk etap kampına çok oyuncu geldi. Sirkülasyonumuz fazla oldu gönderdik. Kalanlar da oldu. Çalışmalarımız verimli bir şekilde geçti. Trabzon amatör ekibi Haçkaspor ile de bir hazırlık maçı yaptık. Üç günlük iznin ardından şu an Nevşehir'de çalışmalarımız başladık.Burada yapacağımız çalışma genellikle taktiksel olacak. Sakatlık konusunda ise sadece Utku'nun bir sakatlığı var. 4-5 hazırlık maçı oynayıp tekrardan Trabzon'a dönüp çalışmalarımıza orada devam edeceğiz" dedi.

(GÖK-ÖS-Y)



18.08.2017 15:04:08 TSI

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