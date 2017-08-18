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Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bülent Ozan : "Kurbanlık için Kırşehir'de hayvan sıkıntısı yok"



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Abdurrahman Dulkadir

KIRŞEHİR (İHA) - Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bülent Ozan, Kırşehir'de yaklaşan kurban bayramı öncesi 'kurbanlık hayvan' sıkıntısının olmadığını söyledi.

Ozan yaptığı açıklamada, Kurban Bayramına az bir süre kala kurbanlık alma telaşı içerisinde olan vatandaş için Kırşehir'de kurbanlık sıkıntısının olmadığını belirtti.

Kırşehir'de kurbanlık hayvan sayısının yeterli olduğunu ifade eden Bülent Ozan şunları kaydetti:

"Kurbanlık alacak Kırşehirliler, işlerini son günlere bırakmamalı son gün beklenen üstünde yoğunluk olabiliyor. Kurbanlık seçiminde kurbanın yaşına çok dikkat edilmeli, Kırşehirliler hayvanın görünümü yada dişlerine bakarak karar veremeyebilir. En sağlıklı yöntem küpe sorgulaması ile birlikte kurban edilecek hayvanın yaşının tutup tutmadığı konusudur. Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için arife gününde de hizmet verecek."dedi.

Türkiye genelinde Kurban Bayramı'nda satışı yasaklanan düve hayvanları için verilen kararın, da doğru olduğunu anlatan Ozan, kararın zamanlamasının tartışılabileceğini şöyle anlattı:

"Düve ve damızlık yasağı ile ilgili Bakanlık bir karar aldı. Damızlık hayvanlarının azalmaması için doğru bir karar. Biraz zamanlama da yanlışlık var. Kurban zamanına az bir süreç kala böyle bir kararın alınması elinde kurbanlık olarak toplayan ve ona göre borçlanan üreticileri zor durumda bırakılacak. Çünkü bu hayvanları kurbanlık olarak aldılar. Ödemesini kurbana olarak düşündüler. Şu an o üreticiler bu hayvanlarını satamayacak."

(AD-EÖ-AÖ-Y)



18.08.2017 15:45:01 TSI

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