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Uyuşturucudan gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı



KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda Y.G.(34), G.G.(25), U.K.(22) ve M.A.(30) uyuşturucu maddeler ile birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan 4 kişi bu gün doktor kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilmişti.

Adliyede ifadeleri alınan zanlılardan Y.G., M.A., G.G. tutuklanırken, U.K. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

(AÖ-Y)



18.08.2017 16:09:51 TSI

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