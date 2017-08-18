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Vatan ve bayrak aşkı gururlandırdı

18 Ağustos 2017 Cuma, 16:19
Vatan ve bayrak aşkı gururlandırdı
Vatan ve bayrak aşkı gururlandırdı
- Şehitkamilli sporcular Eren Bülbül'ü andı

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediyesi Yaz Spor Okullarında eğitim gören yüzlerce öğrenci, bayrak ve vatan sevgisi konulu panele katıldı. Yeşil-siyahlı sporcular, geçtiğimiz hafta PKK tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ü rahmet ve minnet duygularıyla andı.
Branşa özgü teknik ve taktik eğitim faaliyetlerinin yanı sıra yaz spor okulu dönemi boyunca birbirinden farklı sosyal konularda teorik eğitimlere katılan Şehitkamilli öğrenciler, Atatürk Kültür ve Spor Merkezinde gerçekleştirilen bayrak ve vatan sevgisi konulu panele büyük ilgi gösterdi. Ay-Yıldızlı tişört ve aksesuarlarla eğitim salonunu tıklım tıklım dolduran yeşil-siyahlı sporcular, geçtiğimiz hafta Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ü coşkuyla okudukları istiklal marşı öncesinde asker selamı vererek andı. Ay-Yıldızlı bayrağı gururla taşıyan sporcu öğrenciler, duygularını program esnasında kendilerini yalnız bırakmayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile paylaştı.
''İyi ki varsın Eren''
Geleceğin teminatı olan çocuk ve genç yaştaki öğrencilerin bayrağa ve vatana olan aşklarının kendilerine duygulu ve bir o kadar gururlu anlar yaşattığını ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, program esnasında katılımcı sporculara yönelik yaptığı konuşmada, "Bayrağımıza ve vatanımıza olan sevdamızı, aşkımızı bu gün bir kez daha gözler önüne serdiniz. Sizlerle gurur duyuyorum. Geleceğimiz emin ellerde. Sizler bu bilince sahip oldukça hiç bir hain odaklı kişiler kirli emellerine ulaşamayacak. Sizler buna asla müsaade etmeyeceksiniz. Eğitim esnasında ecdadını tanıyan, bayrağına ve vatanına aşık çocuklarımızla gençlerimizle birlikte olmak beni ziyadesiyle gururlandırdı. Sizler, Fatih Sultan Mehmet'e, Gazi Mustafa Kemal'e ve silah arkadaşlarına, Çanakkale'de top mermisini tek seferde sırtlayan Seyit Onbaşıya, 15 Temmuz'da vatanı için gözünü kırpmadan şehit olma şerefine nail olan Ömer Halis Demir'e layık bir nesilsiniz. İşte geçen hafta hain terör örgütü tarafından şehit edilen kardeşimiz, evladımız Eren'imiz, bu neslin vatanına ne kadar aşık, devletine ne kadar bağlı olduğunun en anlamlı göstergesi değil mi? İyi ki varsın Eren ve Eren'i yetiştiren, büyüten o anne ve baba iyi ki var. Dün Çanakkale'de neyse bu günkü taşıdığımız ruh ve bilinç de aynı. Bundan sonra da hiç bir güç, hiçbir hain, bayrağımıza ve vatanımıza el uzatmayacak. Sizleri ve kıymetli velilerinizi böylesine kutsal bir konuda göstermiş olduğunuz duyarlılıktan dolayı kutluyorum" dedi.
Tek bir ağızdan bayrak şiirini okudular
Bayrak ve vatan sevgisi konulu panele katılan öğrenciler, Arif Nihat Asya'nın Bayrak şiirini tek bir ağızdan okudu. Program boyunca konuşmacı Gamze Polat'ın sunumunu büyük bir dikkat ve ilgiyle dinleyen yeşil-siyahlı sporcular,program esnasında kendilerine eşlik eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na şanlı Türk Bayrağını armağan etti. Panel öncesinde kalplerinin üstünde "İyi ki varsın Eren" yazısını taşıyan Şehitkamilli sporcular, konuşmalar sonrasında eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği Atatürk Kültür ve Spor Merkezini Ay-Yıldızlı Bayrak ve balonlarla süsleyerek, "Eren iyi ki varsın" yazılı pankart açtı.
(LO-OE-Y)

18.08.2017 16:21:03 TSI
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