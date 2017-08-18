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Turgutlu'da bayram öncesi mezarlıklar bakıma alındı



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Turgutlu Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilçe mezarlığında bakım çalışmasına başladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yürütülen çalışmalar kapsamında eski ve yeni mezarlık alanlarında çim biçme ve budama yapıldı.

Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 31 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında idrak edilecek Kurban Bayramı öncesinde, eski ve yeni mezarlık alanlarında bakım çalışmasına başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı ile birlikte mezarlıkların her daim temiz ve bakımlı olmaları yönündeki çalışmalarını yıl boyu sürdüren ekipler, sevdiklerini ebedi istirahatgahında ziyaret edecek vatandaşlar adına da çalışmalarını bayrama kadar tamamlayacak.

(SC-Y)



18.08.2017 16:30:06 TSI

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