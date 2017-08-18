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Seyir halinde yanan araç paniğe neden oldu



(Fotoğraflı)



Sevban Sevkal

BATMAN (İHA) - Batman'da seyir halinde olan araç, bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Şirinevler Mahallesi Basın Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş yerinden toptancıya mal almaya giden 44 FZ 027 plakalı Süleyman Toptaş yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken bir anda alev almaya başladı. Sürücüsü, dumanları fark etmesiyle aracı durdurdu. Çevredeki vatandaşların itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler yanan araca müdahale etti. Yangın nedeniyle trafiğe kapatılan yol, aracın kaldırılmasıyla açıldı.

(SS-MP-Y)



18.08.2017 16:30:37 TSI

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