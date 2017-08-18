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Yenişehir'de vizyon projeler başlıyor

18 Ağustos 2017 Cuma, 16:34
Yenişehir'de vizyon projeler başlıyor
Yenişehir'de vizyon projeler başlıyor

(Fotoğraflı)

Fatih Ak
BURSA (İHA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yıl sonuna kadar yapımına başlanacak vizyon projeler ihaleye çıkmaya hazırlanıyor.
Bu yıl sonuna kadar Yenişehir'de yapımına başlanacak olan 3 yeni proje ilçeye değer katacak. Belediye Başkanı Süleyman Çelik, "kent meydanı projemiz ilçemize değer katacak. Projemiz 20 gün içinde netleşiyor. 2 ay sonra ihaleye çıkmayı hedefliyoruz. Yeni yapacağımız Cumartesi Pazarı diye tabir ettiğimiz Güldeste Caddesi üzerinde 4,5 dönüm üzerinde yapılacak olan projemize de yıl sonunda başlayacağız" dedi.
Kurtuluş Mahallesi'nde iki ay içinde projeleri tamamlanacak olan 7 bin 200 metre karelik alana sentetik çim sahalı futbol tesisleri ile basketbol ve voleybol sahalarının yer alacağı tesisler yapılacağını anlatan Çelik, "750 metrekarelik alanda cam fanus türü iki katlı gençlik merkezimiz de hayata geçecek. Halkımıza en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz demeden çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.
(FA-MŞ)

18.08.2017 16:37:25 TSI
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