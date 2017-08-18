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Güzelyalı Mahallesi sakinleri Vali Mahmut Demirtaş'ın makamında



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Güzelyalı Mahallesi sakinleri Vali Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.

İlgili kamu kurum ve kuruluşları yetkililerinin de hazır bulunduğu ziyarette mahalle sakinleri Vali Demirtaş'a, yaşadıkları bölgede Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ tarafından sürdürülen kentsel dönüşüm kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar ile yaşadıkları sorunlar hakkında çeşitli bilgiler verdi.

Mahalle sakinlerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Vali Mahmut Demirtaş, kentsel dönüşüm projelerini desteklediklerini ancak bu proje gerçekleştirilirken vatandaşların mağdur olmalarını da asla arzu etmediklerini belirtti.

Göl Mahallesi olarak da bilinen Güzelyalı Mahallesi sakinlerinin Vali Demirtaş'ı ziyareti, bölgedeki kentsel dönüşüm projesinde yaşanan sorunların görüşülmesiyle sürdü.

(ELF-Y)



18.08.2017 16:39:47 TSI

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