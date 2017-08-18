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Başkan Toçoğlu brifinge katıldı



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SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen brifinge katıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen programa Vali İrfan Balkanlıoğlu, AK Parti MKYK Üyesi Recep Uncuoğlu, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Ayhan Sefer Üstün, Şaban Dişli, Prof. Dr. Mustafa İsen ve Ali İhsan Yavuz, vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe milli eğitim müdürleri ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü bürokratları katıldı. Milli Eğitim Müdüresi Pervin Töre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün geniş kapsamlı faaliyetlerini anlatan bir sunum gerçekleştirdi. Şehrin eğitimde çıtasını yükseltmesi için atılması gereken adımlar konuşuldu. Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İnsanlar bizlere güvenip çocuklarını teslim ediyorlar. Ceketimi satıp çocuğumu okuturum diyen çok sayıda aile var. Eğitim bizim her şeyimiz. İnşallah bizlerde Sakarya'yı eğitimde üst sıralara taşıyacağız. Sakarya'da çok büyük yetenekler var. Yapmamız gereken bu yetenekleri ortaya çıkarmak için eğitimde seviyeyi üst noktalara çıkarmak. Eğitim konusu en az emniyet ve asayiş kadar önemli" diye konuştu.

Hedeflerinin müreffeh yarınlara hazırlanmak olduğunu vurgulayan İl Milli Eğitim Müdüresi Pervin Töre, "716 okul 6 bin 524 derslik ile eğitim sunuyoruz. Şu anda Sakarya'da 2 bin 734 boş kadromuz var. 2 bin 156'sı öğretmen açığı. En çok öğretmen açığımız Özel eğitim, İngilizce ve Rehberlik branşlarında. Bakanlığımızla irtibata geçtik. Önümüzdeki yıl Sakarya'nın tüm ilçelerindeki tüm okullarda öğretmen açığına yönelik önemli adımlar atılacak. Fiziksel imkânlar olarak çok büyük sorunumuz yok. Bu sorunları sizlerinde desteğiyle aşacağız" ifadelerini kullandı.



"Toplam 716 okul"

Töre sözlerinin devamında, "Fatih Projesi mucize bir proje. Şu anda en yüksek mahalledeki okullarda bile akıllı tahtalar ve teknolojik donanım hizmet sunuyor. Sakarya'da 5 bin 553 tahta var. İl genelinde toplam 716 okulumuz var. Özel okullar bu sayıya dâhil. İlk ve ortaokullardaki okullaşma oranımız Türkiye ortalamasının üzerinde. Bu sayıları daha yukarılara çekmek için çalışmalarımızı yapıyoruz. Sakarya'da bulunan bütün okullara öğrencilerin durumları ile ilgili kendi karnelerini gönderdik. Sizin yaptıklarınız bunlar dedik. Şu anda da sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Bizler ölçme değerlendirme birimi oluşturduk. Hızlı bir şekilde takibe başladık. Önümüzdeki yıllarda okullara dair tüm kriterleri gözlemleyerek ölçeceğiz. Sakarya bir sanayi bölgesi. Sanayi odası çok güçlü. Büyükşehir Belediye Başkanımız bir eğitimci olması dolayısıyla çok büyük destek veriyor. Onun vizyonerliği bize çok şey katıyor. Erbap projemiz ile mesleki eğitimin niteliğini artırmayı hedefliyoruz. Sakarya'da özel eğitimde lise eğitimi verecek kurum yok. Bununla ilgili aileler vatandaşlarını evlere kapatmak istemiyorlar. Bir proje hazırladık. Engelsiz külliye ile inşallah bu sorunu da çözeceğiz. Sakarya Üniversitesi ile yapmış olduğumuz bir protokol gereği bütün öğretmenlerimize uzaktan eğitimle yüksek lisans yapma imkânı sağladık. Şu anda 2 bin öğretmenimiz başvurdu. Öğretmenlerimiz böylece kendilerini geliştirecekler. EBA (Eğitim ve Bilişim Ağı) programı dünyadaki tek eğitim portalı. Öğretmenlerimizin bu programı kabullenmeleri lazım. Sahip çıkmaları lazım. Bununla ilgili seminerler düzenliyoruz. Burada tüm ders kitapları bulunuyor. Sonsuz bir kaynak" şeklinde konuştu.

(RŞ-RFK-Y)



18.08.2017 17:28:33 TSI

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