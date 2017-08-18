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Bozüyük Şehir Müzesi misafirlerini ağırladı



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediyesi tarafından hayata geçirilen Bozüyük Şehir Müzesi şehir dışından gelen misafirlerini ağırlıyor.

Bozüyük Toplum Ruh Sağlığı Merkezinden gelen ziyaretçiler, müzeyi gezerek sergilenen eserler hakkında bilgi aldı. Ziyarette, sorulan soruları yanıtlayan müze personeli, müzede şehrin tarihi için son derece önemli olan eserlerin yer aldığını vurgulayarak, Şehir Müzesi ve Bozüyük'ün tarihini öğrenmek isteyen herkesin mutlaka ziyaret etmesi gerektiğini belirtti.

Ziyaret sonunda Toplum Ruh Sağlığı Merkezinden gelen misafirler ile birlikte müze önünde hatıra fotoğrafı çektirilirken, ziyaretçiler gösterilen misafirperverlik nedeni ile personele, böylesine anlamlı bir eserin Bozüyük'e kazandırılmasını sağlayan Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'ya teşekkür ettiler.

(FSİ-Y)



18.08.2017 17:33:20 TSI

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