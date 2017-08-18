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Çanakkale Boğazgücü'nün yıldızı Davut Çalışkan'a yeni tekerlekli sandalye



(Fotoğraflı)



ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale Boğazgücü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, yeni sezona iddialı giriyor.

Çanakkale Boğazgücü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın sponsorluğunu üstlenen, bu yıl da Süper Lig yolunda sponsorluğunu artırarak devam ettirecek olan GESTAŞ, takımın yıldız oyuncusu Davut Çalışkan'a jest yaptı. GESTAŞ, takımın 2. Lig'den, 1. Lig'e yükselmesinde büyük pay sahibi olan Davut Çalışkan'ın eskiyen tekerlekli sandalyesini daha ergonomik ve spora elverişli olan yeni bir modeliyle değiştirdi. Milli formayı da terleten Davut Çalışkan, GESTAŞ Genel Müdürü Volkan Uslu'nun makamında gerçekleşen takdim töreninde desteklerinden dolayı GESTAŞ ailesine teşekkür etti. Tekerlekli sandalyenin kalitesinin yaptıkları sporda çok büyük önem teşkil ettiğini dile getiren oyuncu, "Futbolcunun bacakları neyse, bizler için de tekerlekli sandalye o demek. Yeni sezonda yeni tekerlekli sandalyeyle daha çok sayı atacağım" ifadelerini kullandı.

GESTAŞ Genel Müdürü Volkan Uslu da, hem Çanakkale Boğazgücü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'na hem de Davut Çalışkan'a başarılı bir sezon diledi ve hep birlikte Süper Lig'e yükselmeleri temennisinde bulundu.

(MŞ)



18.08.2017 17:34:07 TSI

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