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Çardak güreşlerine 54 başpehlivan katılacak

18 Ağustos 2017 Cuma, 17:35
Çardak güreşlerine 54 başpehlivan katılacak
Çardak güreşlerine 54 başpehlivan katılacak

(Fotoğraflı)

Mustafa Uçmaz
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde düzenlenen yağlı güreşlere 54 başpehlivan katılacak.
Çardak beldesinde bu yıl 284'üncüsü tertiplenen yağlı güreşlere 54 başpehlivanın katılması bekleniyor. Belediye Başkanı Basri Ulaş, 26 Ağustos 2017 tarihinde gerçekleşecek güreşler hakkında bilgi vererek, "Bu yıl er meydanı güreşçilerle dolacak. Beldemizde düzenleyeceğimiz güreşlere 54 başpehlivan, 60 başaltı pehlivan ve toplam 700'ün üzerinde pehlivan katılarak yeşil sahalarda ter dökecek. Sayılı günlerin kaldığı organizasyonumuza güreşseverleri bekliyoruz" dedi.
(MŞ)

18.08.2017 17:36:11 TSI
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