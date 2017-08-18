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Okulu soyan 4 hırsız tutuklandı

18 Ağustos 2017 Cuma, 17:48
Okulu soyan 4 hırsız tutuklandı

Zafer Demirbaş
ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da bir okuldan hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, merkez MustafaPaşa Mahallesi'nde bir okula giren hırsızlar, 2'şer adet bilgisayar, monitör, yazıcı ve 1 adet fotokopi makinesini çaldı. Hırsızlık olayı üzerine Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler çalışma yaparak hırsızların 4 kişi olduğunu belirledi. Polis, düzenlediği operasyonla 4 şüpheliyi de yakaladı.
Yakalanan 4 şüpheli 'nitelikli hırsızlık' suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkeme çıkartılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(ZD-HİV-Y)

18.08.2017 17:51:38 TSI
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