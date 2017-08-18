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Lapseki'de sünnet şöleni



(Fotoğraflı)



Mustafa Uçmaz

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Lapseki Belediyesi tarafından toplu sünnet şöleni düzenlendi.

Sünnet şöleni sahil sosyal tesislerinde yapıldı. 13 çocuğun erkekliğe ilk adım attığı program Mevlid-i Şerif ve ilahiler okunmasıyla başladı. Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, "Sünnet bir erkeğin hayatında bir kez yaşadığı bir olaydır. Çeşitli sebeplerden dolayı sünnet olamayan yavrularımızı belirleyerek sünnet ettirdik. Ardından mevlit okuttuk. Yavrularımızın Allah mürüvvetlerini de göstersin" dedi.

Şölene belediye meclis üyeleri, idari amirler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(MU-MŞ)



18.08.2017 18:21:32 TSI

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