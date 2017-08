YEREL HABERLER / TEKİRDAĞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Tekirdağ'ın geleceği için birlik çağrısı

Tekirdağ'ın geleceği için birlik çağrısı



Halil Dağ

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da faaliyet gösteren 35 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu Tekirdağ Sivil Toplum Kuruluşları Birliği, Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ı ziyaret etti.

Tekirdağ Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Başkanı Muzaffer Doğan'ın başkanlığında sivil toplum kuruluşları başkanları ile birlikte gerçekleştirilen ziyarete Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcıları Gülferah Güral ve Berkay Çakır da katılırken, toplantıda Tekirdağ'ın sorunları ve gelişimi için neler yapılacağı konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.



"Toplumun her kesiminde bu sahilin Değirmenaltı Mahallesi'ne kadar uzatılması talebi var"

Toplantı sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tekirdağ Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Başkanı Muzaffer Doğan, "Bizler 35 Sivil Toplum Kuruluşu'nun bir araya gelerek oluşturduğu bir birliğiz. Daha önce mülteci kampı konusunda tepkimizi koyduk. İşe yaradı ve kamp burada yapılmadı. Yıllardır devam eden kültür merkezi yapımında görüşmeler yaptık. Bu sayede bitirme işlemi bir hayli hızlandı. Şimdi ise sivil toplum kuruluşları olarak gittiğimiz her yerde sahil konusu karşımıza çıktı. Sivil toplum kuruluşlarının söyleyeceği bir şey yok mu diye kendi aramızda oturduk konuştuk. Deniz şehri olan Süleymanpaşa'da küçücük bir sahilimiz var. Bu bile dışarıdan şehrimize gelenlere karşı yüz akımız oldu. Hafta içi yetiyor ancak hafta sonu ve festivallerde o ufak sahilimize on binlerce kişi iniyor. Tekrar ortaya çıkıyor ki sahilimiz yetersiz. Toplumun her kesimde bu sahilin Değirmenaltı Mahallesi'ne kadar uzatılması talebi var" dedi.



"Seçim beyannamelerine bakarsanız bütün siyasi partilerin beyannamelerinde bu dolgu alan ve marina var"

Tekirdağ Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Başkanı Muzaffer Doğan sözü Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'a bırakırken Başkan Eşkinat Değirmenaltı Mahallesi'ne kadar sahil dolgu yol yapılmasının tüm Tekirdağ'ın talebi olduğunun altını çizerek yaptığı konuşmasında, "Bu aslında bütün Tekirdağ'ın talebi. Seçim beyannamelerine bakarsanız bütün siyasi partilerin beyannamelerinde bu dolgu alan ve marina var. Artık bunlar siyaseti aşmış, toplumun talebi haline gelmiş işler" diye konuştu.



"Bu projenin kimseye siyasi getirisi götürüsü yok"

Sözlerine Değirmenaltı Mahallesi'ni şehre bağlayacak olan sahil dolgu yolu ile ilgili yapılanları anlatarak devam eden Eşkinat, "Geçen dönem başlayan bir çalışma var. Biz onun devamını getirdik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uygun görmedi. Hatta müracaat yok demişti. Ancak müracaat dosyalarımızı basına teslim etmiştim. Daha sonra Sayın Vekilimiz Mustafa Yel ile de görüştüm. Onun da düşüncesi aynı yönde. Onun da destek verdiğini ben biliyorum. Proje aşamasında herhangi bir sıkıntı yok. Artık adım atılması lazım. Bu projenin kimseye siyasi getirisi götürüsü yok. Bu yol hepimizin ihtiyacı olan, herkesin kullanacağı üniversite ile şehri birleştirecek bir bağdır. Ben bunu geldiğim günden beri söylüyorum. Sağ olsun 35 sivil toplum örgütünün bir araya gelerek oluşturduğu yapı da bunu destekliyor. Yolumuz aynı yol" diye konuştu.



"Söz konusu Tekirdağ ise siyaset ortadan kalkmalıdır"

Son olarak tüm Tekirdağ halkına seslenen Başkan Eşkinat, "Bu konuda siyasi partiler arasında da bir fark olmadığını düşünüyorum. Süleymanpaşa Belediye Meclisi'nde aldığımız bir karar gereği 3 siyasi partinin temsilcileri ile beraber 6 milletvekilimizi bundan 2 -2 buçuk yıl önce ziyaret edip bilgilendirmiştik. Bu taleplerimizi dosya halinde iletmiştik. Biz de konunun takipçisiyiz. Takipçi paydaşların artması güzel bir şey, herkesin istediği bir şey. Artık bunun bir an önce başlamasında fayda var. Bu toplumun, bu halkın talebi. Bu Tekirdağ'ın talebi. Katkı verebilecek herkese bende aynı çağrıyı yapıyorum. Tekirdağ'ı biraz daha yaşanabilir, biraz daha nitelikli bir hale getirelim. 6 kilometrelik bir kordonumuz olacak. Bir sürü sosyal tesis ve onların oluşturacağı istihdam olacak. Söz konusu Tekirdağ ise siyaset ortadan kalkmalıdır. Bütün siyasetçilerin ve sorumlu konumda bulunan herkesin bir an önce bu çalışmayı başlatmasında fayda var" ifadelerini kullandı.



Konunun çözüme ulaşması için görüşmeler devam edecek

Açıklamaların ardından Tekirdağ Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Başkanı Muzaffer Doğan ziyaretlerin devam edeceğini belirtirken, Süleymanpaşa Kaymakamlığı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Tekirdağ Valiliği ve tüm Tekirdağ milletvekilleri ile görüşüp konunun çözüme ulaştırılması için mücadele edeceklerini belirtti.

