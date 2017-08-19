YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Güneydoğu hububat ve bakliyat ihracatında söz sahibi

Güneydoğu hububat ve bakliyat ihracatında söz sahibi

- Güneydoğu'dan ilk 7 aylık hububat ve bakliyat ihracatı 1 milyar 169 milyon dolar oldu



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Altunkaya, Türkiye'nin, kaliteli hububat ve bakliyat üretimiyle, dünyanın en zengin ülkelerinin başında geldiğini söyledi.

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatının geçen yılın ilk 7 aylık dönemine göre yüzde 3 artarak 1 milyar 169 milyon dolara ulaştığını belirtti. Mahsum Altunkaya başkanlığında, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinde (GAİB) gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında, sektördeki gelişmeler ve 7 aylık ihracat rakamları değerlendirildi. Altunkaya, yaptığı açıklamada, dünya var olduğu sürece insanların gıda ihtiyacının devam edeceğini belirterek, kaliteden öden vermeden çalıştıklarını ifade etti. Altunkaya, "Türkiye, kaliteli hububat ve bakliyat üretimiyle dünyanın en zengin ülkelerinin başında geliyor. Buğdaydan una, bitkisel yağlardan bakliyata, makarnadan margarine kadar birçok ürünü ihraç ediyoruz. Dünyanın farklı noktalarına yaptığımız ihracat gösteriyor ki insanlar Türk markalarına güveniyor. Bu güven her geçen gün artarak devam ediyor" diye konuştu. 1 milyar 168 milyon dolarlık ihracat içerisinde öne çıkan ürünün 314 milyon dolarla buğday unu oluyor. 17 farklı kalem ürünün ihracatını yapıyoruz. Buğday unu bu ürünlerin başında yer alıyor. Dünyanın batısında da doğusunda da yaygın ve çeşitli bir kullanım alanına sahip olan buğday unu ihracatını daha da artırmak için çalışıyoruz. İhracatımızda buğday ununu 203 milyon dolarla bitkisel yağlar izliyor. Yine aynı şekilde temel gıda maddelerinden biri olan makarnanın bölgemizden ihracatı 7 ayda 173 milyon dolara ulaşmıştır. Bisküvi ve pastacılık mamulleri ihracatımız aynı dönemde 119 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir" dedi.

İhracatın Dünya Üzerindeki Dağılımı

Altunkaya, ihracatı bölgelere göre değerlendirerek, ihracatın önemli bir kısmını Ortadoğu'ya ifade etti. Ortadoğu ülkelerine 883 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını anlatan Altunkaya, Afrika ülkelerine ise 215 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirildiğini vurguladı.

Güneydoğu Anadolu Liderliğini Koruyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin 1 milyar 169 milyon dolarlık hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildiğini söyleyen Altunkaya, bölgenin bu alanda liderliğini koruduğunu dile getirdi. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerini, 990 milyon dolarla İstanbul İhracatçı Birliklerinin izlediğini anlatan Altunkaya, "Hububat ve bakliyat, bölge ihracatının yüzde 25,8'ini oluşturuyor" diye konuştu.

(LO-SD-Y)



19.08.2017 11:27:41 TSI

NNNN

