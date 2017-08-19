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Iğdır'da yolcu otobüsü şarampole uçtu

19 Ağustos 2017 Cumartesi, 12:01
Iğdır'da yolcu otobüsü şarampole uçtu
Iğdır'da yolcu otobüsü şarampole uçtu

(Fotoğraflı)

Ercan Tunç
IĞDIR (İHA) - Iğdır'da yolcu otobüsü şarampole uçtu.
Kaza, Iğdır-Nahçıvan karayolu Orta köy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nahçıvan istikametinden Iğdır istikametine seyir halinde olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yolcu otobüsü gece saat 01.00 sıralarında şarampole uçtu. Çevredeki vatandaşlar, otobüs şoförünün uyuduğunu ve refüje vurduktan sonra şarampole uçtuğunu belirtti. Kazada kimse yaralanmazken, otobüste maddi hasar meydana geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(ET-AT-MK-Y)

19.08.2017 12:05:15 TSI
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