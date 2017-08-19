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Selendi'de bozulan yollar asfaltlanıyor



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MANİSA (İHA) - Manisa genelinde sürdürdüğü yol bakım çalışmaları ile vatandaşların ulaşım kalitesi arttıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, Selendi'de Çamköy ve Çinan mahallesi arasındaki yaklaşık 8 kilometrelik yolda asfalt çalışmasına başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi il genelinde ağır kış şartlarından dolayı bozulmalar olan yollarda, asfaltlama çalışmaları gerçekleştirerek ulaşımda konforu arttırıyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından da Selendi'de Çamköy ve Çinan mahalleleri arasındaki yaklaşık 8 kilometrelik yolda asfalt çalışmasına başlandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Fevzi Demir de, Selendi Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Akkoç ile birlikte yürütülen çalışmaları inceledi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Fevzi Demir, "Yaz boyunca Manisa'nın il genelinde ağır kış şartlarından dolayı bozulmalar olan yollarda yol bakım çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda Selendi ilçemizde de Çamköy ve Çinan mahalleleri arasında bulunan ve mevcut güzergahta çok sayıda mahalleye de ulaşımı sağlayan yolda temel ve sathi kaplama çalışmalarımız hızla devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla ulaşımda kalite artacak. Bölge sakinlerimize hayırlı olsun" dedi.

İki dönemdir Çamköy Mahallesinde muhtarlık yapan Dursun Erol Gök, başlatılan asfalt çalışması nedeniyle mutluluğunu anlattı. Yıllardır özlemini duyduklarını hizmete kavuştuklarını belirten Gök, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş'a teşekkür etti.

(SC-Y)



19.08.2017 12:07:26 TSI

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