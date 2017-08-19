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Mahalle muhtar kazayı ucuz atlattı

19 Ağustos 2017 Cumartesi, 12:29
Mahalle muhtar kazayı ucuz atlattı
Mahalle muhtar kazayı ucuz atlattı

(Fotoğraflı)

Hüseyin Tayyar
TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazayı mahalle muhtarı ucuz atlattı.
Kaza, Total Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.A. yönetimindeki 59 HA 895 plakalı otomobil, kavşaktan yola kontrolsüz çıktığı sırada Malkara'dan Keşan istikametine seyreden Teteköy Muhtarı Nihat Can'ın kullandığı 59 KS 015 plakalı araçla çarpıştı.
Kazada can kaybı ve yaralanan olmazken, araçlarda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Araçlar çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı.
Olayla ilgili konuşan otomobil sürücüsü Z.A, kavşaktaki demir korkulukların görüş mesafesini etkilediğini ve bunun sonucunda kazaya sebebiyet verdiğini öne sürdü.
(HT-MK-Y)

19.08.2017 12:32:25 TSI
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