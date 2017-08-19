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Yeni TOKİ'de ikinci kat asfalt çalışmaları başladı

19 Ağustos 2017 Cumartesi, 12:41
Yeni TOKİ'de ikinci kat asfalt çalışmaları başladı
Yeni TOKİ'de ikinci kat asfalt çalışmaları başladı

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Belediyesinin şehir merkezindeki ana ulaşım yollarının sıcak asfaltlı hale getirilmesine yönelik çalışmaları kapsamında yeni TOKİ bölgesinde ikinci kat sıcak asfalt çalışmalarına başlanıldı.
Nevşehir Belediyesi tarafından geçen yıl Atatürk Bulvarı'nda başlatılan ve bu yıl ki Atatürk Bulvarı devamında Nevşehir Valiliğine olan Milli İrade Caddesi'nin sıcak asfalt ile kaplanmasına yönelik çalışmalar Fen İşleri İl Müdürlüğünce sürdürülüyor.
Geçen ay içerisinde birinci kat sıcak asfalt düzenlemesi yapılan yeni TOKİ bölgesinde kaldırım düzenlenmelerinin de tamamlanmasıyla birlikte ikinci kat asfalt düzenlenmesi çalışmalarına başlandı.
Yeni TOKİ bölgesindeki ikinci kat asfalt çalışmalarının yarın sona ermesi planlanıyor.
(COŞ-SK)

19.08.2017 12:44:20 TSI
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