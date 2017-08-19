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Kolpa, sarımsak festivalinde coşturdu

19 Ağustos 2017 Cumartesi, 14:42
Kolpa, sarımsak festivalinde coşturdu
Kolpa, sarımsak festivalinde coşturdu

(Fotoğraflı)

Akif Doğan
KASTAMONU (İHA) - Taşköprü Belediyesi'nin bu yıl 31.'sini düzenlediği Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali etkinlikleri kapsamında sevilen sanatçı Kolpa Grubu'nun açık hava konseri gerçekleşti.
Köprübaşı Festival Meydanı'nda gerçekleşen konserde sevilen grup Kolpa birbirinden güzel şarkılarını Taşköprülüler için seslendirirken binlerce Taşköprülü vatandaş ise şarkılara hep birlikte eşlik etti.
Yaklaşık 2 saat sahnede kalan gruba Taşköprü Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel ve Belediye Başkanı Hüseyin Arslan teşekkür ederek, sarımsak ve plaket takdim etti.
(Vİ-GY-Y)

19.08.2017 14:45:26 TSI
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