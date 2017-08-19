YEREL HABERLER / DİYARBAKIR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ninovapark AVM ulusal marka sahiplerini Diyarbakır'a davet etti

Ninovapark AVM ulusal marka sahiplerini Diyarbakır'a davet etti



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Ninovapark AVM Genel Müdür Salih Erdoğan, ulusal marka sahiplerini Diyarbakır'a davet etti.

Erdoğan, "Ülkemizde yaşanan olaylar uzunca bir süredir ekonomimizi olumsuz etkilemekte. Bu durumdan en çok olumsuz etkilenen bölgemizde ne yapabiliriz düşüncesi ile Ninovapark AVM ulusal marka sahiplerini Diyarbakır'a davet ediyor. Bu kapsamda son olarak Sayın Ümit Zaim 2011 yılından sonra ilk defa geldiği Diyarbakır'ı düşünemediği bir güzellikte bulduğunu ifade etti. Bölgemiz açısından çok önemli olan, böylesine pozitif düşünce açıklamalara her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Kendisine teşekkür ediyor bu davranışın yerinde tespiti için tüm markaları bir kez daha Diyarbakır' a davet ediyoruz" dedi.

(İHA-MP-Y)



19.08.2017 16:07:14 TSI

NNNN

