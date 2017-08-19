ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Engelli iki ailenin evleri yenilenecek

19 Ağustos 2017 Cumartesi, 16:13
Engelli iki ailenin evleri yenilenecek
Engelli iki ailenin evleri yenilenecek

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği YADES Projesi kapsamında, Onikiler Mahallesinde ikamet eden engelli iki ailenin evi tadilattan geçirecek.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başanı Nihat Çiftçi'nin eşi Sema Çiftçi, Belediye Başkanı Danışmanı Ümran Bilim ile birlikte Mehmet Tarmak ile Cuma Tarkan'ı Onikiler Mahallesindeki evlerinde ziyaret etti. Aileyi ziyaret eden Çiftçi, Engelliler Şube Müdürlüğünün yapacağı çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi aldı. Engelliler Şube Müdürlüğünün hayata geçirdiği YADES Projesi kapsamında Engelli Tarmak ve Tarkan'ın evinde tadilat yapılacak. Tek göz odalı evde ailesiyle birlikte yaşayan engelli Tarmak ve Tarkan'ın evi engelsiz bir şekilde görevliler tarafından dizayn edilip aileye teslim edilecek. Evdeki kadınlarla sohbet edip sorunlarını da dinleyen Sema Çiftçi, aileye bebek arabası hediye edip, mahalledeki çocuklara da oyuncak dağıttı. Doğuştan engelli olduklarını ifade eden Mehmet Tarmak ve Cuma Tarkan, kendilerine yönelik yapılan yardımlardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve eşi Sema Çiftçi'ye teşekkür etti.
Sema Çiftçi ve beraberindekiler daha sonra Eyyübiye Bedensel Engelliler Derneğini ziyaret etti. Engelli 3G bağlantı noktasındaki engellilerle bir araya gelerek sohbet eden Sema Çiftçi, Eyyübiye Bedensel Engelliler Dernek Başkanı İmam Karadaş'tan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sema Çiftçi, engellilere yönelik yardımların devam edeceğini kaydetti.
(AK-SD-Y)

19.08.2017 16:15:51 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Yangında üç çocuğunu kaybeden acılı aileye yeni ev yapılıyor
YEREL

YANGINDA ÜÇ ÇOCUĞUNU KAYBEDEN ACILI AİLEYE YENİ EV YAPILIYOR
Belediye Başkanı Mehmet Ekinci gençlerle buluştu.
YEREL

BELEDİYE BAŞKANI MEHMET EKİNCİ GENÇLERLE BULUŞTU.
Şanlıurfa'da 7 bin adet kaçak tüp ele geçirildi
YEREL

ŞANLIURFA'DA 7 BİN ADET KAÇAK TÜP ELE GEÇİRİLDİ
Ceylanpınar'da Kız Yurdu inşaatı devam ediyor
YEREL

CEYLANPINAR'DA KIZ YURDU İNŞAATI DEVAM EDİYOR
Mahalleyi gezip sorunları vatandaştan dinledi
YEREL

MAHALLEYİ GEZİP SORUNLARI VATANDAŞTAN DİNLEDİ
Siverek Sosyal tesisin temeli atıldı
YEREL

SİVEREK SOSYAL TESİSİN TEMELİ ATILDI
Bıçak satıcıları ile bileyicileri bayram mesaisine başladı
YEREL

BIÇAK SATICILARI İLE BİLEYİCİLERİ BAYRAM MESAİSİNE BAŞLADI
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi:
YEREL

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI NİHAT ÇİFTÇİ:
Topdağı mahallesine yeşil alan
YEREL

TOPDAĞI MAHALLESİNE YEŞİL ALAN
Bozova'ya yeni kent parkı
YEREL

BOZOVA'YA YENİ KENT PARKI
Siverek'te Olimpik Yüzme Havuzunun temeli atıldı
YEREL

SİVEREK'TE OLİMPİK YÜZME HAVUZUNUN TEMELİ ATILDI