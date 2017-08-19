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Engelli iki ailenin evleri yenilenecek



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ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği YADES Projesi kapsamında, Onikiler Mahallesinde ikamet eden engelli iki ailenin evi tadilattan geçirecek.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başanı Nihat Çiftçi'nin eşi Sema Çiftçi, Belediye Başkanı Danışmanı Ümran Bilim ile birlikte Mehmet Tarmak ile Cuma Tarkan'ı Onikiler Mahallesindeki evlerinde ziyaret etti. Aileyi ziyaret eden Çiftçi, Engelliler Şube Müdürlüğünün yapacağı çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi aldı. Engelliler Şube Müdürlüğünün hayata geçirdiği YADES Projesi kapsamında Engelli Tarmak ve Tarkan'ın evinde tadilat yapılacak. Tek göz odalı evde ailesiyle birlikte yaşayan engelli Tarmak ve Tarkan'ın evi engelsiz bir şekilde görevliler tarafından dizayn edilip aileye teslim edilecek. Evdeki kadınlarla sohbet edip sorunlarını da dinleyen Sema Çiftçi, aileye bebek arabası hediye edip, mahalledeki çocuklara da oyuncak dağıttı. Doğuştan engelli olduklarını ifade eden Mehmet Tarmak ve Cuma Tarkan, kendilerine yönelik yapılan yardımlardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve eşi Sema Çiftçi'ye teşekkür etti.

Sema Çiftçi ve beraberindekiler daha sonra Eyyübiye Bedensel Engelliler Derneğini ziyaret etti. Engelli 3G bağlantı noktasındaki engellilerle bir araya gelerek sohbet eden Sema Çiftçi, Eyyübiye Bedensel Engelliler Dernek Başkanı İmam Karadaş'tan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sema Çiftçi, engellilere yönelik yardımların devam edeceğini kaydetti.

(AK-SD-Y)



19.08.2017 16:15:51 TSI

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