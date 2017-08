YEREL HABERLER / ZONGULDAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Uysal mahallelerden çıkmıyor

(Fotoğraflı)



Vedat Kılıç

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal mahalle gezileri kapsamında Ören, Belen ve Belen Yeni Mahalleyi gezerek muhtarları ve mahalle sakinlerini dinledi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, mahalle gezileri kapsamında gün içerisinde 3 mahalleyi gezerek muhtarları ve mahalle sakinlerini dinledi. Başkan Uysal, Ören Mahallesine giderek burada ilçedeki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Her hafta fırsat bulduğunda mahalleleri tek tek dolaşan ve muhtarlar ile vatandaşların istek ve taleplerini dinleyen Başkan Uysal, Ören Mahalle Muhtarı Halil Sever ile mahalleyi dolaşarak incelemelerde bulundu. Ören mahalle gezisine katılan çok sayıda mahalle muhtarıyla da istişarelerde bulunan Başkan Uysal, vatandaşların da istek ve taleplerini dinledi.

"Her mahalleye eşit hizmet"

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Ören mahallesinin ardından Belen Mahallesi ve Belen Yenimahalle'ye gitti. Belen Yenimahalle Muhtarı Nayim Kaya, Belen Mahalle Muhtarı Alaaddin Oktay ile mahalle sakinleriyle buluşan Uysal, mahallede yapılması gereken çalışmalar ve yapılan çalışmaları inceledi, istek ve talepleri dinledi.

'Her mahalleye eşit hizmet' parolasıyla yola çıktıklarını söyleyen Başkan Uysal yoğun bir tempo içerisinde olduklarını ifade etti. Uysal konuşmasında, "Şehrimizin hemen her tarafında hizmetlerimiz devam ediyor. 125 kilometrelik yol ağında yaptığımız alt yapı çalışmalarının olduğu bölgeler önce olmak üzere, sezon itibariyle 60 bin ton sıcak asfalt, 70 bin metrekarelik alanda ise emülsiyon asfalt dökme hedefimizi gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Mutlaka her mahallemize bir dokunuşumuz olacak" dedi.

Mahalle muhtarları, yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Uysal'a teşekkür ettiler.

19.08.2017 16:34:06 TSI

