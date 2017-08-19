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Karacabey'in yeni yüzü açıldı



(Fotoğraflı)



Yasin Keskin

BURSA (İHA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde Şehit Pilot Savaş Acarca Parkı törenle açıldı.

Karacabey Belediyesi tarafından tadilata girildikten sonra bambaşka bir çehreye bürünen Şehit Pilot Savaş Acarca Parkı, şehidin annesi, protokol üyeleri ve vatandaşların iştirakiyle hizmete açıldı. Tamamen elden geçirilen park, kot farkı ortadan kaldırılarak doldurulan alanlarla daha da genişledi. Bunun yanı sıra yeniden yapılan yeşil alanlar, oyun grupları, yürüyüş yolları, spor aletleri ve estetik ışıklandırması ile bölgeye ve Karacabey'e değer katacak.

Parkın açılışı nedeni ile gerçekleşen törene Şehit Pilot Savaş Acarca'nın annesi Nahide Acarca, Mustafakemalpaşa Kaymakamı Mustafa Masatlı, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Jandarma Komutanı Binbaşı Erdal Özkoroğlu, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Başkan Ali Özkan, "Bizler gelişen Karacabey'in her noktasına, her köşesine hizmet getiriyoruz. Burası bizim için ayrıca önemliydi. Hem şehit pilotumuzun adını taşıyordu hem de ilçemizin girişindeki vitrin konumundaydı. Gecesi ve gündüzü ayrı bir güzel olan böyle bir park artık sizlerin hizmetinde. Hayırlı olsun" dedi.

Başkan Özkan ayrıca parkın yanında bulunan caminin de restore edileceğini ve park ile birlikte güzel bir merkez oluşacağını belirtti.

(MŞ)



19.08.2017 19:11:48 TSI

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