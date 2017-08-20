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İzmit'in mahallelerinde tırpanlama çalışmaları başladı



(Fotoğraflı)



Üzeyir Mete Güneş

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi tarafından şehrin dört bir yanındaki tüm mahalle ve sokaklarda tırpan çalışması yürütülüyor.

Havaların aşınmasıyla birlikte tırpan çalışmalarını yoğunlaştıran belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri gerek mahallerin görselliği, gerekse vatandaşların daha rahat ortamlarda zaman geçirebilmeleri için seferber oluyor. Her mahalle ve sokakta periyodik sırayla çalışmaların sürdürüldüğünü belirten yetkililer "Havaların ısınması ile yeşil alanlardaki çimlerin çoğaldığı, büyüdüğü görülmektedir. Bizde yıl boyunca sürdürdüğümüz tırpan çalışmalarımızı yaz aylarında arttırıyoruz. Mahallelerin büyüklüğüne göre değişim göstermekle birlikte bir mahallenin tırpan çalışması ortalama iki haftada tamamlanmaktadır. Bir ekibimiz tırpan işlemi yaparken diğer ekibimizde kesilen çimleri toplayarak alanların temizliğini sağlamaktadır" şeklinde konuştular.

Daha güzel ve daha temiz İzmit hedefiyle çalıştıklarını vurgulayan ekipler, "Özellikle yaz aylarında vatandaşlarımızın dışarıda daha güzel zaman geçirebilmeleri, bakımlı yeşil alanlarda gönüllerince eğlenebilmeleri için çalışıyoruz. Belediye başkanımız Dr. Nevzat Doğan bu konuda çok hassas davranıyor ve mahallerdeki bu çalışmaları yakından takip ediyor" dediler.

(MG-OA-Y)



20.08.2017 10:48:36 TSI

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