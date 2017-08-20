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Kurbanlık satışları başladı

20 Ağustos 2017 Pazar, 12:26
Kurbanlık satışları başladı
Kurbanlık satışları başladı

(Fotoğraflı)

EDİRNE (İHA) - Edirne'nin Enez ilçesinde Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlıklar satışa çıktı.
Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte kurban satışları başladı. 1 Eylül Cuma günü itibarıyla başlayacak Kurban Bayramı öncesi kurbanlık alışverişinin hızlandığı belirtildi.
Selam Elmaz, yaklaşık 10 yıldır hayvan yetiştiriciliği yaptığını ifade ederek, "Kurban Bayramı'na günler kaldı, bu yıl kurban alışverişi erken başladı. Şimdiden kurbanlıklarımın yarısının pazarlığını yaptım, böyle giderse Kurban Bayramı'na kadar kurbanlıklarımın hepsini satarım. Enez bir sahil kenti olduğu için birçok tatilci kurbanlıklarında küçükbaş tercih ediyor" dedi.
Bu yılki küçükbaş kurbanlıklarda baskülün fiyatının 20 TL olarak açıklandığını da dile getiren Elmaz, küçükbaşta ve büyükbaşta fiyatların gayet makul olduğunu söyledi.
(HLD-SO-Y)

20.08.2017 12:29:15 TSI
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