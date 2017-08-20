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Ortaca ve Köyceğiz'e yeni kaymakam atandı



(Fotoğraflı)



Cihat Cura

MUĞLA (İHA) - İçişleri Bakanlığınca hazırlanan kararnameyle Ortaca, Köyceğiz, Fethiye, Yatağan, Seydikemer kaymakamları değişti.

Mülki İdare Amirleri Atama ve Yer Değiştirmesi Kararnamesi, Resmi Gazetede yayımlandı. Muğla'da 5 ilçede değişiklik yapıldı. Kararname ile Ortaca Kaymakamlığına, Sürmene Kaymakamı Oktay Erdoğan atandı. Köyceğiz Kaymakamlığına ise Kars Vali Yardımcısı Erdinç Dolu atandı.

Muğla'da, Yatağan Kaymakamlığına Aşkale Kaymakamı Hayrettin Çiçek, Fethiye Kaymakamlığına Beyşehir Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Seydikemer Kaymakamlığına ise Rize Pazar Kaymakamı Cevat Çelik atandı.

Geçici görevle Safranbolu Kaymakamlığına atanan Ortaca Kaymakamı Fatih Ürkmezer, yayımlanan kararname ile resmen Safranbolu Kaymakamlığına atanmış oldu. Köyceğiz Kaymakamı Gürkan Demirkale ise Merzifon Kaymakamlığına atandı.

- Ortaca Kaymakamı Erdoğan'ın özgeçmişi

1975 yılında Ankara'da doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Ankara'da tamamladı. Yüksek öğrenimini 1999 yılında Kırıkkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde tamamladıktan sonra, aynı yıl açılan kaymakamlık sınavını kazandı.

2000 yılında, Çorum'da Kaymakam adayı olarak göreve başladı. Sırasıyla Çeltik ve Çelebi İlçelerinde Kaymakam vekilliklerinde bulundu.

Asaleten Sivas - Koyulhisar, Iğdır - Tuzluca, Sivas - Hafik, Balıkesir - Balya ve Urfa - Birecik Kaymakamı olarak görev yapan Oktay Erdoğan, 2012 ağustos ayında Kandıra ilçesine atandı.

Üç yıl, Kocaeli Kandıra Kaymakamlığı yapan Erdoğan, Sürmene Kaymakamı olarak göreve başladı. Oktay Erdoğan evli ve bir çocuk babasıdır.

- Köyceğiz Kaymakamı Dolu'nun özgeçmişi

İlk ve ortaöğrenimini Sinop'ta tamamladı. 2000 yılında Cumhuriyet Üniversitesi İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2001 yılında askerlik hizmetini tamamlayan Erdinç Dolu, 2007 yılında Sinop Kaymakam Adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine intisap etti. Bir yıl süreyle İngiltere'de Manchester Üniversitesinde Dil ve Kamu Yönetimi eğitimi aldı.

Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) 42. Dönem "Kamu Diplomasisi Eğitim Programı" mezunu olan ve Kaymakamlık kursunu üstün başarı ile tamamlayan Kaymakam Erdinç Dolu; Nevşehir Kozaklı, Samsun Ayvacık ve Sinop Türkeli ilçelerinde Vekil Kaymakamlık, 2010-2012 yıllarında Trabzon-Köprübaşı Kaymakamlığı, Ağustos 2012-Aralık 2016 yıllarında dört buçuk yıl Selim Kaymakamlığı görevinde bulundu.

Selim Kaymakamı olarak yaptığı başarılı çalışmalar neticesinde 2015 yılında Türk İdareciler Derneği tarafından "Şehit Kaymakam Ersin Ateş Üstün Hizmet Ödülü" dalında "Yılın Kaymakamı" seçildi.

Kaymakam Erdinç Dolu evli ve iki çocuk babasıdır.

(CC-MB-Y)



20.08.2017 12:58:15 TSI

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