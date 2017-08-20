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Bursa Büyükşehir Belediyesinden Kuşadası'ndaki tarihi merkezlere ziyaret

20 Ağustos 2017 Pazar, 13:41
Bursa Büyükşehir Belediyesinden Kuşadası'ndaki tarihi merkezlere ziyaret
Bursa Büyükşehir Belediyesinden Kuşadası'ndaki tarihi merkezlere ziyaret

(Fotoğraflı)

Zafer Hacısalihoğlu
AYDIN (İHA) - Kuşadası Belediyesi'nin davetlisi olarak Kuşadası'na gelen ÇEKÜL Vakfı Başkan Yardımcısı ve Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu Üyesi Mithat Kırayoğlu, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Danışmanı Ahmet Erdönmez ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Aziz Elbas, ilçede bulunan tarihi merkezleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Kuşadası Belediyesi tarafından işletmesi alınan Tarihi Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı ve Kuşadası Belediyesi tarafından restore edilmiş ve halen restore çalışmaları devam eden tarihi evlerin işlevlendirilmesi konusunda bilgi alışverişinde ve incelemelerde bulunmak amacıyla ilçeye gelen heyete, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı ile Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu eşlik etti. Tarihi Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı, Çalıkuşu Kültür Evi, Kadın Danışma Merkezi, Güvercinada Kalesi, EKODOSD, Tarihi Kale Kapısı, Kadı Kalesi Anaıa Antik Kenti, Oleatrium Zeytin ve Zeytinyağı Tarihi Müzesi ve restorasyon çalışmaları tamamlanmak üzere olan Yıldırım Caddesi üzerinde yer alan "Türk Kahvesi Evi" ile Yıldız Sokak'ta yer alan "Ege Mutfağı" adıyla hizmet verecek tarihi binaları ziyaret eden heyet, incelemelerinin ardından ilçeden ayrıldı.
(ZH-MB-Y)

20.08.2017 13:45:11 TSI
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