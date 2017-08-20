Darende Kaymakamlığına Enver Hakan Zengince atandı
(Fotoğraflı)
İsmet Hüseyin Uğur
MALATYA (İHA) - İçişleri Bakanlığınca hazırlanan kararnameyle Darende Kaymakamlığına Enver Hakan Zengince atandı.
Mülki İdare Amirleri Atama ve Yer Değiştirmesi Kararnamesi Resmi Gazetede yayımlandı. Kararname ile Eskişehir'in Beylikova ilçesi Kaymakamı Enver Hakan Zengince Darende Kaymakamı oldu.
Zengince'nin önümüzdeki günlerde ilçeye gelip yeni görevine başlaması bekleniyor.
(İHU-BT-Y)
20.08.2017 14:34:25 TSI
NNNN