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Aydın AK Parti il başkanlığı için temayül yoklaması yapacak

20 Ağustos 2017 Pazar, 14:53
Aydın AK Parti il başkanlığı için temayül yoklaması yapacak
Aydın AK Parti il başkanlığı için temayül yoklaması yapacak

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - AK Parti Aydın İl Teşkilatı, 21 Ağustos 2017 Pazartesi günü il başkanlığı için temayül yoklaması yapılacak.
AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada; "Saat 11.00'de il başkanlığında başlayacak olan temayüle 2.Bölge koordinatörü, Teşkilat Başkan Yardımcısı, Konya Milletvekili Sayın Ömer ÜNAL ve Aydın İl Koordinatörü, AK Parti MKYK üyesi Manisa Milletvekili Sayın Murat Baybatur katılacaktır.
İl Başkanı Ömer Özmen, mevcut ve eski dönem milletvekilleri, eski il başkanları, il gençlik ve kadın kolları başkanı, mevcut belediye başkanları, mevcut ilçe başkanları ve bazı sivil toplum kuruluşu ve oda başkanları ile yüz yüze görüşmeler yapacak olan heyet ayrıca il başkan adayları ile de görüşecektir.
Yine saat 11.00'den itibaren il yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri, il gençlik kolları yönetim kurulu asil ve yedek, il kadın kolları yönetim kurulu asil ve yedek, il disiplin kurulu üyeleri, demokrasi hakem kurulu üyeleri, büyükşehir belediyesi meclis üyeleri,17 ilçe belediye meclis üyeleri, kadın kolları ilçe başkanları, gençlik kolları ilçe başkanları, eski ilçe başkanları, eski il gençlik kolları başkanları, eski il kadın kolları başkanları, eski belediye başkanları, il kurucuları ve mahalle başkanları ile gün içinde anket usulü toplu görüşme yapılacaktır. Sürecin hayırlı olmasını dileriz" denildi.
(MB-Y)

20.08.2017 14:56:11 TSI
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