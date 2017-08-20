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MEMGE, yeni dönem kursu açılıyor



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SAMSUN (İHA) - Türkiye'de birçok şehre örnek gösterilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı(ÇSGB) tarafından AB hibe destekli projeler arasında en başarılı proje olarak birinci seçilen Mesleki Eğitim Mutfağımdan Geçiyor(MEMGE) kursu yeniden açılıyor.

İlkadım Belediyesi ve Samsun Lokantacılar Tatlıcılar, Pastacılar, Esnaf ve Sanatkarlar Odası ortaklığında, İŞKUR, İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği(ESOB), Samsun Muhtarlar Dernek Başkanlığı destekleriyle, 2017-2018 yılı ikinci dönem MEMGE kursunun protokolü İlkadım Belediyesi Gazi Hizmet Binası Encümen salonunda imzalandı. Protokol imza törenine İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Samsun Lokantacılar Tatlıcılar, Pastacılar, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Balcı, MEMGE proje sorumlusu Elmas Odabaş, Samsun Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği Başkanı Hacı Eyüp Güler, Samsun İli Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Öztürk ve mahalle muhtarları katıldı.



Geçen sene yüzde 50 istihdam yapıldı

Bir önceki sene, İlkadım Belediyesi ve projenin başvuru sahibi olan Samsun Lokantacılar Tatlıcılar Pastacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası ortaklığında esnaf okulu hüviyetindeki aşçılık okulunda 78 kişi mezun olmuştu. KOSGEB tarafından verilen girişimcilik eğitimi, İŞKUR tarafından günlük 10 euro harçlık verildiği, aşçı ve pasta yardımcılığı, pideci ve servis elemanı olarak şehir dışından alanlarında uzman eğitmenlerin ünlü usta aşçıların gelerek dersler verdiği kurstan mezun olanların yüzde 50'si sektörde istihdam edildi.



ÇSGB,Türkiye'ye örnek gösterdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yüz puan verilerek ülke genelinde örnek gösterilen kursun Eylül ayında açılması planlanıyor. 15-33 yaş arasında herhangi bir yerde çalışmayanlar arasından komisyon tarafından mülakatla seçilecek olanlar başvurularını Samsun Lokantacılar Tatlıcılar, Pastacılar, Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na ait "431 76 62" numaralı telefondan başvuru yapabilecek.

İlkadım Belediyesi ortaklığında geçen sene projenin başvuru sahibi olarak yürütülen MEMGE aşçılık okulunu bu yıl açmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Samsun Lokantacılar Tatlıcılar, Pastacılar, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Balcı ise, "Sektöre esnaf yetiştiren bu kursun varlığından herkes oldukça memnun. Geçen sene 78 kursiyerimizin yarısını istihdam ettik" dedi.



Tok: "Yeni dönem yeni istihdam kapısı"

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok ise, "Belediye olarak gençlerimizin istihdam edilmelerine yönelik projelere çok önem veriyoruz. Geçtiğimiz yıl MEMGE Projesi ile güzel bir ortamda gerçekleştirdiğimiz eğitimler ulusal çapta büyük bir başarı getirdi. Bu başarıyı devam ettirerek hizmet sektöründe görev alacak seçkin elemanlar yetiştirmek için bu yılda Samsun Lokantacılar, Tatlıcılar, Pastacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile protokol imzalamış bulunmaktayız. Yeni eğitim-öğretim dönemde Mesleki Eğitim Mutfağımdan Geçiyor (MEMGE) kursunu yeniden açıyoruz. Lokantacılar Odası ile birlikte yürüttüğümüz projenin uygulamasında özverili çalışarak büyük emek ve gayret sarf eden Lokantacılar Odası Başkanı İsmail Balcı kardeşime ve ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

(KA-SLH-Y)



20.08.2017 15:30:20 TSI

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