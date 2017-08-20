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Jandarma 'Drone' yardımı ile kayıp kişinin cesedine ulaştı



Enderhan Öz

KIRŞEHİR (İHA) - Jandarma birimlerine 3 gün önce yapılan kayıp ihbarı sonrası 'drone' yardımı ile yapılan aramada Murat T.,'nin cesedine ulaştı.

Sıdıklı Darboğaz Köyünde arkadaşları ile piknik yapmaya gittiği öne sürülen Murat T.'nin kaybolduğu öğrenildi. Pikniğe gittiği arkadaşlarının jandarmayı araması üzerine bölgede arama faaliyeti başlatıldı.

Jandarma ekipleri Murat T.,'den haber alınamaması üzerine 'drone' yardımı ile arama çalışmalarına başladı. AFAD Ekiplerinin de katıldığı aramalarda Kızılırmak Nehri kıyısında Murat T.,'nin cesedine ulaşıldı. Jandarma yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı. Murat T.,'nin cesedi ise Adli Tıp Morguna otopsi için gönderildi.

(EÖ-AÖ-Y)



20.08.2017 15:38:51 TSI

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