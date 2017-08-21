YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. BB. Erzurumspor Basın Sözcüsü Barlak:

BB. Erzurumspor Basın Sözcüsü Barlak:

- "Birliktelik ruhu ile daha güçlü bir takım olacağız"



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - BB. Erzurumspor Kulübü Basın Sözcüsü Metin Barlak, Teknik Direktör Osman Özköylü'nün taktik ve futbolcuların sahadaki hırslı azmi ile Balıkesir spor karşısında alınan 4-3'lük galibiyetin sevindirici olduğunu açıkladı.

Basın Sözcüsü Barlak, "Birliktelik ruhu ile ligde daha güçlü bir Erzurumspor olacağız" dedi.

Yeni sezona birlik, beraberlik içerisinde takım ruhu ile girerek başarılı bir Erzurumspor Kulübü olmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Basın Sözcüsü Metin Barlak, "Başta BB. Erzurumspor Onursal Başkanımız Mehmet Sekmen, Kulüp Başkanı Dilaver Yılmaz, Yönetim Kurulumuzun birliktelik ve öz verili çalışmaları içinde takımımızın Teknik Direktörü Osman Özköylü, yardımcı antrenörler, futbolcularımızın hırslı ve özverili çalışması karşısında yeni sezonda adından söz ettiren Erzurumspor Kulübü olacağız. Yönetim Kurulu olarak, Mavi-Beyaz renklere gönül veren fedakar taraftarlarımızdan biraz sabır istiyoruz. Kazım Karabekir Stadı'nda yapımı devam eden turnikelerin kendi evimizde oynayacağımız Samsun spor maçına yetiştirmeyi hedefliyoruz. İnşallah BB. Erzurumspor olarak ligde hedefi olan ve zirve mücadelesi verebilecek takım olacağız." diye konuştu.

(AA-AA-Y)



21.08.2017 11:08:57 TSI

NNNN

