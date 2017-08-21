ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

BB. Erzurumspor Basın Sözcüsü Barlak:

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 11:06
BB. Erzurumspor Basın Sözcüsü Barlak:
BB. Erzurumspor Basın Sözcüsü Barlak:
- "Birliktelik ruhu ile daha güçlü bir takım olacağız"

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - BB. Erzurumspor Kulübü Basın Sözcüsü Metin Barlak, Teknik Direktör Osman Özköylü'nün taktik ve futbolcuların sahadaki hırslı azmi ile Balıkesir spor karşısında alınan 4-3'lük galibiyetin sevindirici olduğunu açıkladı.
Basın Sözcüsü Barlak, "Birliktelik ruhu ile ligde daha güçlü bir Erzurumspor olacağız" dedi.
Yeni sezona birlik, beraberlik içerisinde takım ruhu ile girerek başarılı bir Erzurumspor Kulübü olmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Basın Sözcüsü Metin Barlak, "Başta BB. Erzurumspor Onursal Başkanımız Mehmet Sekmen, Kulüp Başkanı Dilaver Yılmaz, Yönetim Kurulumuzun birliktelik ve öz verili çalışmaları içinde takımımızın Teknik Direktörü Osman Özköylü, yardımcı antrenörler, futbolcularımızın hırslı ve özverili çalışması karşısında yeni sezonda adından söz ettiren Erzurumspor Kulübü olacağız. Yönetim Kurulu olarak, Mavi-Beyaz renklere gönül veren fedakar taraftarlarımızdan biraz sabır istiyoruz. Kazım Karabekir Stadı'nda yapımı devam eden turnikelerin kendi evimizde oynayacağımız Samsun spor maçına yetiştirmeyi hedefliyoruz. İnşallah BB. Erzurumspor olarak ligde hedefi olan ve zirve mücadelesi verebilecek takım olacağız." diye konuştu.
(AA-AA-Y)

21.08.2017 11:08:57 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Ülkücüler yaz kampında at binip ok attılar
YEREL

ÜLKÜCÜLER YAZ KAMPINDA AT BİNİP OK ATTILAR
Otizmde iletişim önemli
YEREL

OTİZMDE İLETİŞİM ÖNEMLİ
Saç ekiminde başarıyı etkileyen faktörlere dikkat !
YEREL

SAÇ EKİMİNDE BAŞARIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLERE DİKKAT !
Yanık izlerine dikkat
YEREL

YANIK İZLERİNE DİKKAT
Özdemir ve Karpuz ailelerinin mutlu günü
YEREL

ÖZDEMİR VE KARPUZ AİLELERİNİN MUTLU GÜNÜ
Aydemir: &quot;Ak dava bir gönül hareketidir&quot;
YEREL

AYDEMİR: "AK DAVA BİR GÖNÜL HAREKETİDİR"
AK Parti'de kongre heyecanı başladı
YEREL

AK PARTİ'DE KONGRE HEYECANI BAŞLADI
Pasinler'den geçen E80 karayolu 6 şerit olacak
YEREL

PASİNLER'DEN GEÇEN E80 KARAYOLU 6 ŞERİT OLACAK
BB. Erzurumspor'da galibiyet sevinci
YEREL

BB. ERZURUMSPOR'DA GALİBİYET SEVİNCİ
Anız yakarak geleceğini de yakma!
YEREL

ANIZ YAKARAK GELECEĞİNİ DE YAKMA!
Buzcuların Avusturya sınavı
YEREL

BUZCULARIN AVUSTURYA SINAVI
Erzurum'da şirketleşme hızı Türkiye ortalamasını geçti
YEREL

ERZURUM'DA ŞİRKETLEŞME HIZI TÜRKİYE ORTALAMASINI GEÇTİ