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Hurda araçlar kaldırılıyor



(Fotoğraflı)



Üzeyir Mete Güneş

KOCAELİ (İHA) - İzmit'in Yenişehir Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Sokak'ta bulunan hurda otobüs, İzmit Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü ekipleri tarafından çekici yardımı ile kaldırıldı.

İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, çevre denetimleri sırasında çok sık karşılaştıkları hurda araçlarla ilgili çalışmalarına devam ediyor. Kullanım ömrünü tamamlamış olan araçların bazı vatandaşlar tarafından yollara, kaldırımlara veya kamuya ait arazilere bırakıldığını belirten yetkililer, "Vatandaşlarımız tarafından bırakılan bu araçlar trafiği tehlikeye sokmakla birlikte, bulunduğu noktada çevre kirliliğine yol açmaktadır. Aynı zamanda bu araçlar, fare, sinek gibi haşerelerin üremesi için uygun ortam da oluşturmaktadır" diyerek, hurda aracı olan vatandaşları bu tür araçlarını yollara veya kamuya ait yerlere bırakmamaları konusunda uyardı.

(MG-RFK-Y)



21.08.2017 11:11:44 TSI

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