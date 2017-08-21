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Suç makineleri tutuklandı

- Menteşe ilçesinde bir evden yaklaşık 30 bin liralık ziynet eşyası çalan ve aralarında 38 ayrı hırsızlık suçundan araması bulunan üçü kadın beş kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



(Fotoğraflı)



Bekir Tosun

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Menteşe ilçesindeki bir evden yüklü miktarda ziynet eşyası çalan 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Emirbeyazıt mahallesindeki bir apartman dairesinden piyasa değeri yaklaşık 30 bin lire tutarında bilezik, yüzük cumhuriyet altını gibi ziynet eşyası çalan şüpheliler Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanmıştı. Sanıkların Uyap projesi üzerinden yapılan taramada, N.O.'nun 2 hırsızlık ve 3 uyuşturucu madde suçundan, M.G.'nin 3 hırsızlık, kadınlardan Y.G'nin 19 hırsızlık kaydı, S.Y.'nin 10 hırsızlık kaydı ve G.O.'nun da 38 adet hırsızlık suçundan kaydının bulunduğu ve aramalarının olduğu ortaya çıktı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlü ekipleri tarafından adli makamlara sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(BT-MB-Y)



21.08.2017 11:16:22 TSI

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